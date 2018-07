La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/jul/2018 Rugby:

Esta tarde, el Tricolor debuta en el Grupo Ascenso de la Tercera División como local frente a Mercedes Rugby. Esta tarde, desde las 15.00 horas, Ciudad de Campana comenzará a disputar la segunda mitad de la temporada de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) con un único objetivo: regresar a la Segunda División. Su primer compromiso en el Grupo Ascenso de Tercera División será como local frente a Mercedes Rugby, equipo al que enfrentó el pasado 23 de junio por la novena fecha de la Zona B de la categoría con victoria 18-14 como visitante. De esa primera fase dividida en dos zonas, once equipos avanzaron al Grupo Ascenso (los mejores seis de la Zona A y los cinco primeros de la B). El CCC terminó primero en la Zona B y por eso asoma como un candidato a pelear por el ascenso (los dos mejores de este Grupo Ascenso subirán directamente, mientras que tercero y cuarto deberán jugar un repechaje contra rivales de Segunda). "Llegamos con muchas expectativas, después de una primera rueda clasificatoria muy buena, en la que ganamos nueve de diez partidos", remarcó César Gigena, head coach del Tricolor, en diálogo con La Auténtica Defensa. "Igualmente, ahora se nos viene la etapa más difícil, porque sólo habrá dos ascensos y los partidos serán mucho más parejos que en la primera parte", agregó. Para este Grupo Ascenso, el entrenador espera que el equipo encuentre "la sintonía justa" para sostener el volumen de juego mostrado en la etapa clasificatoria, cuando terminó como el conjunto con más puntos a favor de la Zona B. "Tratamos de aprovechar esta primera parte de la temporada para desarrollar ese aspecto y ahora esperamos poder consolidarlo", señaló. Luego del debut frente a Mercedes, el Tricolor deberá enfrentará a Los Pinos como visitante por la segunda fecha, en un calendario que continuará luego con Beromama (L), Virreyes (V), San Marcos (L), fecha libre en la sexta, Del Sur Rugby (V), Sociedad Hebraica (L), Atlético San Andrés (V), San José (L) y Tiro Federal de Baradero (V). GRUPO ASCENSO - PRIMERA FECHA: Ciudad de Campana vs Mercedes Rugby; Sociedad Hebraica vs San José; Del Sur Rugby vs Tiro Federal de Baradero; San Marcos vs Los Pinos; Virreyes vs Beromama. Libre: Atlético San Andrés.

