El remero del Boat Club estuvo presente en la ceremonia de encendido del pebetero de los Juegos Olímpicos de la Juventud y fue el único atleta que tomó la palabra delante de las cámaras. En octubre, representará a Argentina en dos sin timonel. El campanense Felipe Modarelli fue protagonista el jueves en la ceremonia de bienvenida de la llama olímpica a nuestro país. Ésta fue encendida el martes en mítico estadio Panathinaikos de Atenas, Grecia, y llegó el jueves a Argentina, más precisamente al Centro Acuático del nuevo Parque Olímpico, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati. Previo al encendido de la antorcha, el remero del Campana Boat Club fue el único deportista argentino que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud que fue entrevistado en vivo para todo el país. Antes de él, habló el ´´Chapa´´ Carlos Retegui (entrenador campeón olímpico en Rio 2016 con ´´Los Leones´´, y ex coach del CBC), el entrenador nacional de karate, Franco Icasati, y la encargada del comedor y los menús gastronómicos de la Villa Olímpica. Durante la ceremonia, Modarelli fue consultado sobre cómo llegó a los Juegos Olímpicos de la Juventud y qué le genera su participación. Y con aplomo, sin nerviosismo, respondió: "El proceso nuestro comenzó hace cuatro años y por suerte tuvimos muchas competencias, con los Juegos de la Juventud cerrando este ciclo. Vamos a dejar todo, como lo venimos haciendo en cada competencia en que representamos a Argentina". La repregunta de Juan Marconi, conductor del evento, para el campanense fue si cuatro años atrás visualizaba esta posibilidad de participar de un Juego Olímpico de la Juventud: "La verdad que no", se sinceró Felipe. "Yo tenía 13 años y no entendía mucho qué pasaba. Pero con el correr de los años, a medida que el grupo se fue achicando, nos empezamos a hacer una idea y hoy, después de todas las competencias y vivencias que tuvimos, tenemos claro lo que es (un Juego Olímpico) y estamos muy entusiasmados", agregó el remero del Campana Boat Club. El remo tuvo gran protagonismo en la ceremonia. Porque aparte del testimonio del campanense, otra representante de remo tuvo la grata posibilidad de recibir la antorcha de manos del campeón olímpico en ciclismo Juan Curutchet: María Sol Ordas, oriunda de San Nicolás, y que correrá en single. El fuego, símbolo máximo del olimpismo junto a los cinco anillos, saldrá de Buenos Aires el próximo 5 de agosto, recorrerá 14.000 kilómetros dentro del país (llegando incluso hasta la Antártida), y se exhibirá en diversos puntos del territorio nacional. Modarelli correrá la prueba de dos remos largos sin timonel (un sólo remo por remero, tomado con ambas manos) junto al mendocino Tomás ´´Tucu´´ Herrera, representante del Club Mendoza de Regatas. El Cuerpo Técnico Nacional lo conforman el DTN Martín Cambareri y el entrenador Eduardo López.

CON APLOMO. FELIPE EXPLICÓ QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN EN REMO COMENZÓ HACE CUATRO AÑOS.





ORGULLO CAMPANENSE. EL REMERO DEL BOAT CLUB, FELIPE MODARELLI, SIENDO ENTREVISTADO POR JUAN MARCONI, CONDUCTOR DE LA CEREMONIA.



