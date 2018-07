La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/jul/2018 Breves Deportivas







BÁSQUET; SELECCIÓN U21: El entrenador Silvio Santander confirmó la lista de jugadores que conformarán la Selección para el Sudamericano U21 de Salta.- RECLAMÓ SAN LORENZO: presentó ayer un reclamo formal ante la CONMEBOL por la mala inclusión de Jonathan Requena.- REFUERZO ROJO: El delantero Ezequiel Cerutti se convirtió en la nueva incorporación de Independiente de Avellaneda.- GANÓ LEO MAYER: venció a Diego Schwartzman en el duelo argentino de Cuartos de Final del ATP 500 de Hamburgo.- COPA DAVIS; TRIUNVIRATO: La Asociación Argentina de Tenis confirmó el alejamiento de Daniel Orsanic de la capitanía del equipo nacional de Copa Davis.- JUEGAN LAS LEONAS: Hoy, a partir de las 10.00 hora argentina. RECLAMÓ SAN LORENZO Luego de su derrota 2-1 como local del jueves por la noche, San Lorenzo presentó ayer un reclamo formal ante la CONMEBOL por la mala inclusión de Jonathan Requena por parte de Deportes Temuco. Requena estuvo inscripto por Defensa y Justicia en la primera fase del torneo, lo que le impide por reglamento jugar para otro equipo. Ayer ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo en lugar de Canío, cuando el Ciclón ganaba por 1-0. Ahora, la CONMEBOL deberá tomar una resolución antes del 15 de agosto, fecha en la que está pautada la revancha en Chile. REFUERZO ROJO El delantero Ezequiel Cerutti, de 26 años, se convirtió ayer en la nueva incorporación de Independiente de Avellaneda. El delantero llega al Rojo desde el Al Hilal de Arabia Saudita y después de haber jugado en Sarmiento (J), Olimpo, Estudiantes (LP) y San Lorenzo. De esta manera, el equipo de Ariel Holan ya suma seis refuerzos, dado que anteriormente había sumado a Carlos Benavídez, Francisco Silva, Guillermo Burdisso, Pablo Hernández y Milton Álvarez. GANÓ LEO MAYER El correntino Leonardo Mayer venció a Diego Schwartzman en el duelo argentino de Cuartos de Final del ATP 500 de Hamburgo, torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo. "El Yacaré", defensor del título, se impuso por 6-3, 4-6 y 6-3 ante "el Peque" y en semifinales se enfrentará con el eslovaco Josef Kovalik, quien derrotó en tres sets al brasileño Thiago Monteiro. En tanto, en el ATP 250 de Gstaad, Facundo Bagnis no pudo ante el estonio Juergen Zopp, quien lo superó por 3-6, 6-4 y 6-3 en los Cuartos de Final de este certamen que se juega en Suiza sobre polvo de ladrillo. COPA DAVIS: TRIUNVIRATO La Asociación Argentina de Tenis (AAT) confirmó ayer el alejamiento de Daniel Orsanic de la capitanía del equipo nacional de Copa Davis y anunció que Guillermo Coria, Gastón Gaudio y Guillermo Cañas se harán cargo "ad honorem" de la serie que Argentina afrontará en septiembre frente a Colombia en San Juan en busca del regreso al Grupo Mundial. Orsanic fue el capitán del equipo que se coronó campeón en 2016. Y en las últimas elecciones en la AAT le brindó su apoyo a la lista de José Luis Clerc. Por eso, al imponerse el grupo que encabezaba Agustín Calleri, el final de su ciclo era solamente cuestión de tiempo. JUEGAN LAS LEONAS Hoy, a partir de las 10.00 (hora argentina), el Seleccionado Argentino Femenino de Hóckey sobre Césped disputará frente a Sudáfrica su tercer partido del Grupo C en el Mundial de Londres. Las Leonas le ganaron 6-2 en el debut a España y luego cayeron 3-2 ante Alemania. Por eso, para terminar en la primera posición de la zona y clasificar directamente a Cuartos de Final deben vencer a Sudáfrica y esperar un triunfo de España sobre Alemania. Si no, jugarán el repechaje de Octavos de Final. BÁSQUET: SELECCIÓN U21 El entrenador Silvio Santander confirmó la lista de jugadores que conformarán la Selección que participará del Sudamericano U21 que se disputará desde el 30 de julio en Salta. Los doce seleccionados son: Facundo Corvalán, Lautaro López, Máximo Fjellerup, Santiago Vaulet, Mateo Solanas, Leonardo Lema, Ayan Carvalho, Maximiliano Andreatta, Enzo Rupcic, Tomás Chapero, Lautaro Berra y Andrés Germano.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: