Una pareja se llevó una ventana de aluminio exhibida en la vereda de Mundo Aluminio, comercio ubicado frente al Arco de Campana, y el video se viralizó en las redes sociales. No sólo las cámaras del CIMoPU monitorean la ciudad las 24 horas, cuestión que algunos amigos de lo ajeno al parecer no tienen en cuenta. Es el caso de la pareja que esta semana se robó una ventana de la casa de aberturas Mundo Aluminio, ubicada en avenida Varela al 1100, cuyos rostros pueden reconocerse y se viralizaron en las redes sociales a partir del último viernes. El video difundido, grabado con dos cámaras privadas que vigilan las inmediaciones del lugar, puede verse como la pareja detecta el botín, decide la estrategia con detenimiento y concreta el hecho que recién fue detectado por los dueños del lugar al cerrar el negocio. Se trataba de una ventana de aluminio de exhibición, con sus cristales y su reja montada. En el video puede verse cómo el hombre ingresa al local para generar distracción, mientras la mujer se acerca hasta la ventana en cuestión, corrobora que no es observada y se la lleva a pulso, con rumbo hacia el Arco.

Gracias a la distracción lograda por su cómplice en el interior del local, ubicado frente al arco de campana, la mujer se llevó la ventana.



Escrachados tras robar una ventana

