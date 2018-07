La ética, la apuesta de Bernardo Kliksberg para salvar al mundo

El destacado orador, autor de decenas de libros y "padre" de la Responsabilidad Social Empresaria, se presentó por primera vez en Campana. Invitado por Tenaris, brindó una charla en la que analizó los grandes desafíos de la humanidad e instó a participar en la construcción de sociedades más igualitarias. "¿Hacia dónde va el mundo? Claves para entenderlo y tener esperanza?" se tituló la charla que Bernardo Kliksberg, destacado autor de libros sobre desarrollo y responsabilidad social empresaria, brindó este sábado en el Auditorio de Tenaris. El también asesor especial de la ONU repasó 9 "desafíos macroestructurales" a los que la humanidad debe hacerle frente para evitar el aumento de la exclusión y la concentración del bienestar. Sin embargo, apostó por la ética como instrumento para recuperar el marco moral dentro del que debe moverse la política, la economía y las tecnologías. "Y ante todos estos desafíos, ¿es posible dar un paso adelante como sociedad? Estoy convencido que sí. Existe hoy una sed de ética, un fenómeno que se está dando a niveles micro y macro para recuperar el marco moral", aseguró el orador sobre el final, cuando resaltó los estándares de vida de los países nórdicos y experiencia concretas que logran visibilidad sin importar de la región que vengan, como el caso del rescate de los niños atrapados dentro de una cueva de Tailandia, la maratónica lucha de los estudiantes chilenos por el acceso a la educación y el compromiso social de empresas como Techint, de la que valoró la "enorme labor social" que lleva adelante en Campana y otras comunidades donde tiene operaciones. Antes, a lo largo del transcurso de una exposición que se extendió por más de dos horas -y que incluyó preguntas del público-, Kliksberg analizó el ritmo e impacto de los cambios tecnológicos, y en especial los avances en materia de inteligencia artificial, que ponen en juego no solo fuentes de trabajo sino el control mismo de la humanidad sobre el progreso que genera. También habló de la "crisis de valores" que caracteriza a las sociedades actuales y promueve insensibilidad y corrupción en gobiernos y empresas; cuestionó el crecimiento de la pobreza a escala mundial -con la notable excepción de China, país que señaló como responsable de haber sacado a 400 millones de habitantes de esa condición-; y se refirió con preocupación al cambio climático, fenómeno -lamentó- que "los primeros que lo sufren son los pobres". Otros de los desafíos impostergables que abordó Kliksberg fueron las migraciones masivas y los contra-movimientos xenófobos que despierta en los países de destino; la lucha de las mujeres por igualdad con los hombres; y la irrupción de nuevos actores sociales, como los jóvenes y las empresas socialmente comprometidas. Kliksberg se presentó por primera vez en Campana invitado por Tenaris, en un evento abierto a toda la comunidad y del que participaron autoridades municipales y educativas de la región. Funcionarios del Municipio le hicieron entrega del decreto -firmado por el intendente Sebatián Abella- que lo nombró "visitante ilustre" de la ciudad, mientras que la Agencia de Desarrollo le extendió un diploma recordatorio de su paso por Campana. El público se fue del Auditorio con la mente reenfocada en nuevas problemáticas y la certeza de que cualquier cambio solo es posible con una activa participación. "En la Biblia hay una expresión en hebreo antiguo que equivale a un onceavo mandamiento: `Tikún Olam´, que significa mejorar el mundo. Hay esperanza si todos y cada uno hacemos lo posible para lograrlo", expresó Kliksberg en el cierre de su charla.

