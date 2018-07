La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/jul/2018 Mi vecina, la bailarina de Showmatch











Claribel Infante confirmó la noticia.

Esta semana confirmó en sus redes sociales la buena noticia. "Soy feliz haciendo lo que hago y nunca me voy arrepentir de las cosas que viví, hayan sido malas o buenas", dice Claribel Infante. Quienes la vieron desde pequeña transitar por diferentes espacios de la danza local, sin dudas pudieron observar ese "algo" que la hacía distinta del resto. Hoy, con sus 26 años, Claribel Infante fue confirmada como parte del staff de bailarinas "Showmatch", exitoso programa televisivo conducido por Marcelo Tinelli y nave insignia del Canal 13. "Las veces que participé en el programa fue como extra, en aperturas, pero nunca me conformé con eso. Este año el casting fue claro, nos eligió Marcelo en la última etapa y quedamos 12 de 54", comentó orgullosa a La Auténtica Defensa. "Bailo desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre me incentivó, bailábamos en mi casa", dice. En 1998 empezó a tomar clases con Lorena Recúpero en un garage del barrio Siderca. Un año después, a mediados de 1999, comenzó con Hernán Casanova. "Con él aprendí muchos estilos, a pisar el escenario con presencia, a divertirme y ser autoexigente", recuerda. Claribel supo combinar todo su talento y de inmediato empezó a volar alto. En su adolescencia la profesora Flavia Bogado la hizo conocer la Danza Jazz y se enamoró de la técnica. En 2006, Hernán Casanova la convocó para trabajar haciendo shows. "Eso me llevó a curtirme; conocí muchos colegas y maestros como Carlos Debat". Tuvo la posibilidad de viajar a Capital para seguir creciendo profesionalmente. Fue así que tomó clases con diferentes profesores. Así, conoció a Diego Ramella (actualmente su amigo y maestro), y también a a Cintia Álvarez. Gracias a ella compitió como coreógrafa de su escuela "FreeDance Zárate", siempre sacando entre los 3 primeros puestos. Infante es bicampeona nacional 2015 y 2016 de Lyrical Jazz y Danza Jazz. El año pasado viajó como parte del Ballet Martin Fierro de nuestra ciudad a Colombia con un espectáculo de tango con banda en vivo. "Fue increíble. Tomé clases de técnica, ensayábamos mucho y el resultado fue muy bueno, el grupo funcionó muy bien y creo que todos lo disfrutamos", recuerda y agrega: "Creo que en el país hay arte para rato y mucha pasión sobre todo. Para ser artista hay que amar lo que hacés y luchar contra el pensamiento cuadrado de la gente que si no tenés un trabajo común no sos nadie. Tienen que entender que es cuestión de elección y de mucha valentía trabajar de esto y que no es un hobbie. Somos especiales, tenemos un don, y yo soy feliz haciendo lo que hago y nunca me voy arrepentir de las cosas que viví, hayan sido malas o buenas, aprendí y voy a seguir adelante". Claribel se emociona. Y hace hincapié en la ayuda de su familia: "Le quiero agradecer, en especial a mi mamá Rosana y mi abuela Pocha que siempre me ayudaron y me animaron, por hacerme los vestuarios, por acompañarme cada vez que bailaba, por aceptar que soy artista, apoyarme y amarme, son mis muletas, gracias por tantos años de esfuerzo, las amo". Con varios ensayos semanales, la campanense se prepara para ser representante local e integrar el programa más visto de la televisión argentina, en donde muchos compiten por cumplir el sueño de personas e instituciones de todo el país. Pero también, como en este caso, por hacer del sueño propio un futuro prometedor dentro del espectáculo nacional. "Tengo una alegría inmensa, me emociona mucho la cantidad de gente que me escribe con buenas energías y deseándome éxitos. Sé que es mi momento y lo voy aprovechar", concluye.



"Para ser artista hay que amar lo que hacés y luchar contra el pensamiento cuadrado de la gente", dice Claribel Infante.

