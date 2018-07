NOTICIA RELACIONADA: Copa Argentina:

Villa Dálmine sufrió la jerarquía individual de River en ambas áreas y perdió 3-1 en Formosa El entrenador señaló que el equipo cumplió con su plan y lamentó las opciones perdidas. Y reconoció que River "ganó bien". En zona de vestuarios, tras la derrota 3-1, el DT Felipe De la Riva, al igual que lo hizo en la previa, volvió a mostrar mucha mesura en sus declaraciones y, sin restarle méritos a River, supo resaltar lo realizado por su Villa Dálmine. "Hicimos un buen partido, porque lo que habíamos planificado salió. Aún así está claro que perdimos y eso demuestra la calidad del rival", comenzó explicando el uruguayo. "La idea nuestra era dividir el partido en dos tramos y en los primeros 20 minutos tratamos de tirar todo para tratar de hacer un gol y poner en problemas a River. Estuvimos cerca, porque tuvimos opciones para el 1-0, pero no las pudimos concretar, como así tampoco alguna que tuvimos para el 1-1", agregó el DT Violeta. "Nos vamos conformes, porque el equipo estuvo a la altura y porque de acá al comienzo del campeonato tenemos para crecer todavía", agregó de cara al inicio de la Primera B Nacional, torneo que comenzaría el 25 de agosto. Para De la Riva, el quiebre del juego fue el segundo gol: "Ahí se empezó a notar el físico y también apareció lo anímico. El equipo bajó la intensidad". Y también ofreció su análisis del rival: "River me gustó. Maneja muy bien la pelota, sus jugadores saben lo que hacen adentro de la cancha y son un equipo muy serio. Le pudimos emparejar el partido, pero nos ganaron bien". Por su parte, Marcelo Gallardo, quien cumplió cuatro años como DT del Millonario y fue ovacionado en Formosa, señaló que "fue un partido intenso y muy duro, sobre todo en los primeros 45 minutos". Y coincidió con De la Riva en el quiebre: "Después del segundo gol, Dálmine bajó la intensidad y pudimos tener el control y manejar el juego", comentó. "Sabíamos que los primeros 30 minutos nos iban a tratar de emparejar el partido desde el esfuerzo y la presión", afirmó; y luego agregó: "Me voy conforme porque este partido nos sirve mucho para lo que viene; fue similar a lo que se nos viene, porque fue un partido intenso y con fricción", cerró el Muñeco.

CON GALLARDO. EL URUGUAYO REVELÓ QUE EL MUÑECO, ORIUNDO DE MERLO, LE AGRADECIÓ EL HISTÓRICO ASCENSO CONSEGUIDO CON EL DEPO AL NACIONAL B.





CORDIALIDAD. TRAS EL PARTIDO SE DIERON LOS CAMBIOS DE CAMISETA. FERNANDO ALARCÓN Y MARCOS MARTINICH INTERCAMBIARON CON JAVIER PINOLA, CON QUIEN COMPARTIERON PLANTEL EN ROSARIO CENTRAL.



