La problemática ferroviaria será tratada en el Concejo Deliberante

El concejal José Insausti presentó un proyecto y mantuvo una reunión con miembros de la Corriente Progreso Social durante la cual suscribió el petitorio a Trenes Argentinos generado por esa agrupación justicialista. El concejal del Bloque UC-PJ José Insausti mantuvo una reunión con Alejandro Robledo y Joel Vallomy de la Corriente por el Progreso Social donde manifestó su acompañamiento al petitorio que la agrupación está llevando a cabo para solicitar mejoras al servicio ferroviario y expreso que estará ingresando para su tratamiento en el HCD un proyecto solicitando que el ejecutivo local también tome una actitud firme ante la situación ferroviaria "La cuestión del movimiento de los vecinos a Capital no se termina de solucionar con un servicio charter que cual seguramente terminara siendo una opción más cara. En nuestro ramal se invirtió muchísimo dinero y se encuentra muy desaprovechado. Vamos a intentar que el Intendente tome noción de la necesidad de un buen servicio ferroviario, para seguir mejorando lo actual, pero sin dejar de aprovechar lo que ya está hecho. Es necesario que el ejecutivo difunda horarios, solicite mejoras, y sea parte del reclamo colectivo que se está llevando a cabo pidiendo más frecuencias, más formaciones y locomotoras, tengamos en cuenta que para el servicio actual solo hay tres maquinas con un considerable uso" Por su parte Alejandro Robledo expresó: "Debemos buscar que el municipio tome en cuenta la importancia estratégica del ferrocarril, incluso en temas sencillos: hoy los sanitarios de la estación no están en buenas condiciones, de hecho el de damas no existe, no hay bar ni quiosco interno, debemos buscar la posibilidad de que se concesione el quiosco interno a alguna ONG local para que además mueva gente dentro de la estación no solo para viajar, sino para comer algo al paso, dando más vida al lugar, mismo los sanitarios, una estación con sanitarios en condiciones sirve no solo para los pasajeros, sino para los vecinos que hacen tramites en el centro, hay muchas personas mayores que para poder usar un baño deben consumir en un bar para poder hacer uso de los mismos, y con la jubilaciones actuales eso es muy cruel". A modo de cierre, Vallomy decía: "Nos vamos muy conformes con el apoyo de José y más aun con la inclusión del tema ferroviario en la agenda de nuestro bloque. No queremos ser más rehenes del monopolio de una empresa de colectivos, el Tren es un servicio seguro, que ante una panamericana cada día más colapsada nos brinda una solución económica, previsible y puntual. Faltan cosas es cierto, más viajes, la vuelta del directo a retiro, mas viajes del servicio a Rosario, en fin, un cúmulo de tópicos por los que vamos a seguir trabajando".

Luego de la reunión, Robledo, Insausti y Joel Vallomy recibieron a la prensa en el bloque del Pj-UC del HCD.



La problemática ferroviaria será tratada en el Concejo Deliberante

