Romano: "Están fundiendo una ciudad que supo ser la más productiva del país"

El Concejal del PJ-UC acompañó a trabajadores de distintas empresas que fueron desvinculados en el último tiempo. "No hay inversiones, ni nuevas fuentes de empleo. Todo lo que ha prometido este gobierno se ha incumplido" sostuvo el referente y agregó: "Detrás de cada trabajador despedido, hay una familia desesperada". "Venimos escuchando y acompañando con mucho dolor lo que ocurre en Campana, que siempre ha tenido una situación de privilegio en cuanto a la generación de empleo los últimos años. Sin embargo, la lista de despidos se incrementa, y duele ver cómo están fundiendo una Ciudad que supo ser la más productiva del País" dijo el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana Rubén Romano, en referencia a las pérdidas de puestos de trabajo en la ciudad y la región. En un breve conteo, enumeró a "250 trabajadores despedidos en Atucha, unas 40 suspensiones durante más de un mes y recortes salariales en Honda, al haberse paralizado la producción de motos, sumado a los despidos y retiros forzados en Pampa y Energía. Ya el polo químico fue desmantelado casi por completo. La situación es realmente difícil para aquellos que se quedaron en la calle, en un contexto dónde no hay inversiones, ni nuevas fuentes de empleo. Todo lo que ha prometido este Gobierno se ha incumplido". Para el edil peronista, "la rueda virtuosa se ha convertido en un círculo vicioso. Los despidos generan un aumento del trabajo en negro, caída del consumo, cierre de comercios, y más desempleo. Las políticas de endeudamiento, flexibilización laboral, y los privilegios que hoy tienen las grandes empresas, se están llevando puestos los derechos laborales y las oportunidades de gente que ha dedicado su vida al trabajo, y hoy se ha quedado en la calle. Y sin trabajo, deben afrontar una inflación record, y las tarifas más caras de la historia". Finalizando, el Dr. Romano reflexionó: "Tenemos por delante una enorme tarea, que implica devolver a Campana a la senda del desarrollo. Esto no se va a lograr en el marco del plan de ajuste actual, sino apostando al desarrollo de la industria nacional. Y generando, desde nuestra ciudad, las mejores herramientas y oportunidades para que volvamos a ser creadores de empleo. El trabajo de los campanenses tiene que ser una prioridad. Hoy detrás de cada trabajador despedido, hay una familia desesperada. En ellos hay que pensar para revertir esta situación. Dar un golpe de timón y encausar a nuestro país y nuestra ciudad en rumbo productivo, donde haya un crecimiento verdadero, se pague lo justo por cada servicio que se utiliza, y lo necesario por cada producto o alimento que llevemos a nuestras mesas, revalorizando aquella conocida frase que tanto sentido cobra en estos tiempos: que el trabajo, dignifica" concluyó.

Romano en uno de los conflictos laborales en los que acompañó a los trabajadores de la ciudad (archivo).



Romano: "Están fundiendo una ciudad que supo ser la más productiva del país"

