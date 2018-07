Solicitan "acciones concretas y rápidas" por casos de acoso escolar

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto del concejal Osvaldo Fraticelli solicitando a la Jefatura Distrital la implementación de talleres y actividades para prevenir hechos de este tipo que, en ocasiones, pueden derivar en suicidios. Además, hubo nuevos cuestionamientos al desmembramiento de los Equipos de Orientación Escolar. El bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana presentó un proyecto bajo tratamiento de necesidad y urgencia respecto a la problemática del acoso escolar (o en inglés bullying), ante la preocupación por la proliferación de casos de maltrato psicológico, verbal o físico producido, entre escolares de forma reiterada tanto en el aula, como a través de las redes sociales. El autor del proyecto aprobado en el recinto, el concejal Osvaldo Fraticelli, vinculó este tipo de violencia con la realidad de los suicidios adolescentes que acontecen en la ciudad, cuyas causas también podrían estar relacionadas con este maltrato. "Según investigaciones de la UNICEF- entre el 50% y el 70% de los estudiantes en América Latina han sido acosados o han sido testigos de incidentes de acoso escolar. Por ello la primera razón para ser tratado sobre tablas ha sido el recrudecimiento de estas prácticas en los establecimientos educativos sin encontrársele aún una solución definitiva". No obstante, el concejal cuestionó el desmembramiento de los EOE Equipos de Orientación Escolar, los cuales a su entender "serían la herramienta para la detección primaria de estos casos de hostigamiento escolar". "Por eso sentimos la necesidad de impulsar este proyecto, para que las autoridades tomen acciones concretas y rápidas que involucren a todo el ámbito educativo, logrando la participación de padres, directivos, docentes y alumnos para erradicar de una vez por todas este flagelo social y sus graves consecuencias", agregó. De esta manera, el Concejo Deliberante solicitó a la Jefatura Distrital la implementación de Talleres de educación y concientización sobre el acoso escolar a padres, docentes, directivos y alumnos, los cuales deben ser supervisados y controlados por dicho organismo y llevados a cabo por profesionales expertos en la materia. "También resulta necesario que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y a la Jefatura Distrital, incluyan en la curricula anual de cada institución educativa estas capacitaciones" agregó el edil. Por último, Fraticelli lamentó las modificaciones que debiera sufrir el proyecto para su aprobación. "Ante la negativa del oficialismo de acompañar el pedido al Ejecutivo, debimos dirigir el pedido a la Secretaría de Inspección para que fuera aprobado. Pese a ello, creemos que el Estado como tal debiera tomar cartas en el asunto con mayor compromiso, y no correrse de esta situación. Ha sido una pena que Cambiemos no aceptara el desafío de poder hacer algo por los chicos víctimas del acoso escolar", sentenció.



El concejal Fraticelli, vinculó este tipo de violencia con los suicidios adolescentes



Solicitan "acciones concretas y rápidas" por casos de acoso escolar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: