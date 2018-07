FEB, UDOCBA, SADOP y AMET expresaron que aceptarán la medida dispuesta por el gobierno, mientras que el sindicato que conduce Baradel no se manifestó al respecto, aunque sí aclaró que adherirá al paro lanzado por CTERA para este lunes. Tras las vacaciones de invierno, el reinicio de clases en la Provincia de Buenos Aires estaba "stand by" por el paro de 72 horas anunciado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) luego del fracaso de la última reunión paritaria celebrada el lunes 23. Posteriormente, para tratar de evitar esa medida de fuerza, desde el gobierno de María Eugenia Vidal se dictó la conciliación obligatoria y se adelantaron los sueldos docentes correspondientes al mes de julio, por lo que el viernes por la mañana, los maestros ya tenían depositados los haberes en sus cuentas bancarias. Así la administración provincial emplazó a los gremios a que el lunes se reinicie el ciclo lectivo porque considera que "la escolaridad es un derecho inalienable". Y ayer sábado se esperaba la respuesta de los gremios. ¿Qué sucedió? Cuatro de los cinco gremios que integran el FUDB emitieron un comunicado para oficializar el acatamiento a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia: la FEB, UDOCBA, SADOP y AMET. En cambio, SUTEBA fue el único gremio que no confirmó el acatamiento a la conciliación obligatoria, aunque adelantó que se unirá al paro nacional que realizará mañana lunes la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). "El Plenario de Secretarios Generales de SUTEBA resolvió adherir a la Jornada Nacional de Protesta de 48 hs convocada por CTERA para los días 30 y 31 de julio (paro el lunes y movilización el martes)", explicó a través de un comunicado el gremio que conduce Roberto Baradel. Así, en el marco de la CTERA, SUTEBA estará reclamando por "la resolución de los conflictos en las provincias de Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y también, le estará exigiendo "al Gobierno Nacional una urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y por una nueva Ley de Financiamiento educativo". En ese sentido, el comunicado indica: "Rechazamos el acuerdo con el FMI, que impulsará la pérdida de derechos como el Fondo de Incentivo Nacional Docente y el ataque a nuestros derechos previsionales". De esta manera, los docentes afiliados a SUTEBA no regresarían mañana a las aulas (lo harían recién el martes), a diferencia de quienes están representados por UDOCBA, SADOP, AMET y la FEB, que ayer manifestaron que aceptarán la conciliación obligatoria. Frente a la medida, desde la FEB señalaron: "Luego de un profundo análisis de la situación y priorizando la voluntad de diálogo y el futuro de nuestros afiliados, la FEB decidió acatar la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo el último viernes y dejar en suspenso las medidas de fuerza determinadas para el reinicio del ciclo lectivo". En tanto desde SADOP expresaron que, ante la medida del Ministerio de Trabajo, se resolvió "suspender las medidas de acción directa, exigiendo al Gobierno Provincial la inmediata convocatoria y urgente resolución del conflicto".

ROBERTO BARADEL Y MIRTA PETROCINI, TITULARES DE SUTEBA Y FEB, LOS DOS GREMIOS MAYORITARIOS, QUE ESTA VEZ TOMARON CAMINOS DISTINTOS.



Conflicto docente:

Cuatro gremios acataron la conciliación obligatoria, mientras que Suteba adhirió al paro

