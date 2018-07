RESPALDO DEL CAMPO: El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, dio un fuerte respaldo al Gobierno.- VIDAL, DE TIMBREO: El frente oficialista Cambiemos realizó este sábado el primer timbreo nacional después de la crisis cambiaria.- "SON NECESARIOS": El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que los aumentos en colectivos y trenes son "necesarios".- AUMENTA EL DNI: el valor para renovar el Documento Nacional de Identidad será de $300.- ARBA CAMBIA SU HORARIO: Las oficinas de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires implementarán un nuevo horario.- VIDAL, DE TIMBREO El frente oficialista Cambiemos realizó este sábado el primer timbreo nacional después de la crisis cambiaria que impactó en la economía, con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a la cabeza y varios ministros que salieron a la calle para tratar de recuperar la imagen del Gobierno. Sin la presencia del presidente Mauricio Macri, Vidal fue la figura central de la actividad que desarrolló la coalición gobernante y que la llevó a la ciudad de Magdalena, en el interior bonaerense, donde la gobernadora estuvo junto al intendente local, Gonzalo Peluso, y al subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell. En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, visitó el partido bonaerense de San Martín acompañado por el diputado provincial Daniel Ivoskus -uno de los referentes locales- y el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Santiago López Medrano. "SON NECESARIOS" El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que los aumentos en colectivos y trenes son "necesarios", mientras señaló que el Gobierno pretende "unificar" las tarifas de todos los ferrocarriles. El funcionario resaltó así "la necesidad de la actualización tarifaria y de mantener un sistema que también tiene sus costos". El pasaje mínimo de colectivo subirá 30% entre agosto y octubre próximos, a razón de $1 por mes, mientras el de tren tendrá un incremento de entre 29,6% y 69,2% en el mismo período. "A nadie le gusta hacer aumentos, pero son necesarios", consideró Dietrich. AUMENTA EL DNI A partir del miércoles 1 de agosto el valor para renovar el Documento Nacional de Identidad será de $300 (en la actualidad está $100) y el Pasaporte pasará a costar $1.500 (desde los $950 actuales), informó el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). De acuerdo a la información oficial, las personas que no cuenten con los recursos necesarios para abonar el DNI quedarán exentas del pago, al igual que los documentos tramitados en los operativos diarios del programa El Estado en tu Barrio y los ejemplares de los recién nacidos o personas que lo gestionan por primera vez. ARBA CAMBIA SU HORARIO Las oficinas de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementarán un nuevo horario en su servicio de atención presencial: desde el 1 de agosto próximo, funcionarán de lunes a viernes de 9:30 a 15:30 horas. Esta modificación buscael objetivo de readecuar su dinámica de trabajo, mejorar la capacidad operativa y agilizar la resolución de trámites y expedientes iniciados por los contribuyentes. RESPALDO DEL CAMPO El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, dio un fuerte respaldo al Gobierno, pero reclamó una baja en la presión tributaria por considerar que si ello no ocurre, "no llegará la inversión". Así lo sostuvo en la inauguración de la 132 Exposición Rural de Palermo, de la cual participaba la vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, Gabriela Michetti, junto a otros funcionarios. "Nuestro estilo de vida es el trabajo", afirmó y puntualizó: "Somos los que generamos uno de cada tres empleos de la Nación". De ese modo, apuntó: "La Argentina sale adelante de la mano del campo". Pelegrina dio un fuerte respaldo al Gobierno y consideró que "está honrando su compromiso". "Nunca volveremos a ser la variable de ajuste de un modelo que ya fracasó", enfatizó y resaltó que "el campo no es formador de precios".



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: