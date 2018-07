A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los beneficiarios que cobran del lunes 30 de julio al 3 de agosto: LUNES 30: - Jubilados y pensionados cuyos haberes superan los $9201 y sus documentos terminan en 8 y 9. - Titulares de la Prestación por Desempleo –Plan 1- cuyos documentos terminan en 8 y 9. MARTES 31: - No hay grupos de pago para hoy MIÉRCOLES 1º DE AGOSTO: - Titulares de Pensiones no Contributivas cuyos documentos terminan en 0 y 1. JUEVES 2: - Titulares de Pensiones no Contributivas cuyos documentos terminan en 2 y 3. VIERNES 3: - Titulares de Pensiones no Contributivas cuyos documentos terminan en 4 y 5. - Titulares de la Prestación por Desempleo –Plan 2 y 3- con todas las terminaciones de documentos. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos.



Anses Informa

