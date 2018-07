"Lo atamos con alambre", Esta es la expresión popular que resume la inclinación argentina a improvisar soluciones, a veces ingeniosas, pero siempre expuestas a la fragilidad de lo provisorio, tenemos la habilidad de Mac Gyver, y con un toque que nos llena de orgullo, decimos... ¿No funca? "Lo atamos con alambre" Así nos referimos a algo que fue arreglado de forma precaria, con parches, o el mínimo esfuerzo para salir bien parado de la situación. Frases de sentido idéntico abundan, por ej: "pegado con saliva", "prendido con alfileres", "mírame y no me toques", "flor de un día", "mariposa de un solo verano". ¿Y qué ocurre cuando se trata de planificar, proyectar, proveer soluciones de largo plazo? Nuestra tendencia es a improvisar soluciones transitorias a los problemas. Bueno sería lograr un balance entre la creatividad y la seriedad que a veces nos falta: atarlo con alambre, ¡sí! pero después buscar una solución duradera. Claro que están también los que hacen las cosas bien, de principio a fin y de manera permanente, pero la figura del improvisado, es bastante habitual entre nosotros, por algo tenemos la fama bien ganada en todo lugar extranjero. ¡Eso sí! después nos quejamos de la situación, pero no reflexionamos que es porque no somos responsables de hacer las cosas bien, si gastamos más de lo que ganamos, si cometemos delito y no querer pagar por las consecuencias, si no estudiamos, si no trabajamos, si no respetamos, si no somos disciplinados, si no nos esforzamos, si no sembramos? ¡No vamos a cosechar!, ¿y querremos que otros nos solucionen nuestros problemas?, "solo cosecharemos lo que sembramos". (axioma Bíblico. Gálatas 6:7) ¡Dios quiere que vivamos vidas fructíferas y productivas! Y Dios es especialista en ayudarnos a transformar nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra vida misma. Debemos reconocer que tenemos una necesidad espiritual, y dejar de echar la culpa a los demás, y pedirle a Dios que nos transforme en mejores personas, porque si no hay transformación ¿Cómo tomaremos buenas decisiones? Dios nos advirtió del peligro de la soberbia, que persigamos la humildad y busquemos al Señor: "Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes" (Santiago 4:6). Al tomar decisiones debemos buscar los principios Bíblicos, meditar en ellos y aplicarlos. ¡Cuánto agradecemos la ayuda que Dios nos da, mediante su Espíritu Santo y los hermanos maduros! Usemos esta guía y los demás medios de que disponemos, y carguemos valerosamente con nuestra responsabilidad de tomar buenas decisiones. Comprobaremos que dejándonos guiar por Dios, aferrándonos a sus promesas, y teniendo de amigo a Jesús, todo se hace más fácil y seguro de un futuro promisorio. El prometió ayudar a los que lo buscan. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia…. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. (Isaías 41:10,13) No importa quién eres o lo que hayas hecho, si te arrepientes y lo buscas, Dios te recibirá en su familia. Él te completará. La Biblia dice: "El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, … y serás trasformado en una persona diferente" (1ra Samuel 10:6). Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Argentinidad al palo"

Por Luis Rodas

