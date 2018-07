Nuevamente les traemos a todos los lectores valiosos conceptos espirituales, por medio de respuestas que el estigmatizado Giorgio Bongiovanni dio al público italiano durante este año.

¿Jesús tuvo miedo?

Giorgio: Si, Cristo-Jesús tuvo miedo en el Getsemaní: quería sentirlo para demostrar al mundo que se puede vencer el miedo si crees en la Causa y pidió al Padre que le dispensara de esa situación. Después dijo: "Sea hecha Tu voluntad", que significa "La causa eres Tú, no Yo. La Misión eres Tú, no Yo"; lo dice porque ha creído, no por obediencia. También los apóstoles a veces eran incrédulos, dudaban, pero dieron la vida porque creyeron en la Causa. San Tomás dijo: "Si yo creo, puedo" y venció la duda, venció contra sí mismo y se curó en el nombre de Cristo. Si nosotros no lo hacemos, tenemos que ser sinceros, por lo menos admitirlo e intentar cambiar.

¿Los hermanos Extraterrestres no se acercan a nosotros por miedo? Tú has explicado que nuestros sentimientos y defectos podrían contaminarles.

Giorgio: Los extraterrestres no se acercan a la humanidad porque son rechazados, al hombre en general no le interesa contactar con ellos. A nosotros, como a otros pocos grupos espirituales, nos interesa porque queremos evolucionar, pero si se acercasen a nosotros nos deprimiríamos, seríamos incapaces de vivir nuestra vida y después necesitaríamos un terapeuta. Si lo hacen es porque ven en un sujeto la sorprendente capacidad de adaptarse a la sociedad sin ser parte de ella; buscan a personas que viven en el mundo, pero que son ajenos a él. Lamentablemente nosotros no estamos preparados para el contacto, porque no ponemos en práctica de forma intransigente sus enseñanzas. Para que esto sea así tendríamos que despojarnos de todo como San Francisco y no alimentar deseos de posesión. Nosotros no contaminamos a los hermanos Extraterrestres, al máximo les entristecemos, pero nos dan signos, están cerca de nosotros, nos apoyan, nos estiman, pero no se dejan ver.

¿Nuestros sentimientos son de verdad tan deletéreos? ¿El sentimiento humano del amor es justo o es sólo un valor que se agrega al sufrimiento?

Giorgio: El amor es el sentimiento justo por excelencia, el único que hace evolucionar el espíritu. Todos los otros sentimientos relacionados con el amor (tolerancia, humildad, comprensión, justicia, ternura, afecto, etc.), son brazos del mismo árbol: el árbol de la vida. Los hermanos Extraterrestres aprecian el sentimiento humano del amor si por lo menos es desinteresado, mientras se arrodillan hacia quien siente un amor incondicional (Seres solares). No comparten nuestro amor egoísta, que es legítimo, natural, animal, se puede comparar al del león que después de haber aplastado a su rival, toma el mando de la manada, toma posesión del territorio y de las hembras que hay ahí. Nosotros tenemos que tener al menos la humildad de reconocer que todavía estamos en el estadio bestial, no somos evolucionados. Los Extraterrestres se irritan porque tenemos el espíritu individual y nos comportamos peor que las bestias: nosotros no matamos por supervivencia, sino por sed de sangre.

¿El egoísmo dónde está? Si los hermanos me piden que vaya a El Dorado ¿tengo que aceptar la invitación? En pasado tú has rechazado de ir con ellos.

Giorgio: Tú tienes que aceptar enseguida: no lo haces por ti mismo, sino porque te asignarían un trabajo para la comunidad. Lo que te piden no es una prueba sino una misión. Tú tienes hermanos, pero no eres un hombre público, no estás en mi posición. En mi caso ha sido una prueba, porque habría dejado mi misión y hubiera sido recompensado sólo por lo que he hecho. El antagonismo gentil no es negativo: yo quiero quedarme aquí, ser torturado y matado para ganarme la quinta dimensión. Mi proyecto es ambicioso; si me hubiese ido con ellos me hubiera quedado en la cuarta dimensión.

