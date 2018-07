Publicidad Sicilia, la mayor isla de Italia y del mar Mediterráneo, es una de las joyas del sur de la bota. Bañada por el Mar Jónico, el mar Tirreno y el Mediterráneo, dispone de magníficas playas y pequeñas calas con aguas cristalinas y turquesas. Además, esta isla no solo ofrece vacaciones costeras idílicas sino que es un destino fascinante para los apasionados de la historia y gastronomía auténtica. Cuenta con una gran riqueza cultural e histórica gracias a sus templos griegos, pueblos pintorescos y su arquitectura barroca. Sicilia fue colonizada por diversos pueblos como los romanos, griegos, bárbaros, bizantinos, árabes y españoles. Esto hace que la historia sea muy rica, mezclando construcciones, comportamientos e incluso alimentaciones muy distintas. Cuenta con 7 Patrimonios de la Humanidad en su territorio, ellos son: el Valle de los Templos de Agrigento, ciudades del barroco de la Val di Noto, Islas Eolias, Villa Romana del Casale en Piazza Armerina, el volcán Etna, Siracusa y la Nacrópole de Pantallica y el itinerario Árabe - Normando de Palermo. Son opciones muy distintas entre sí, pero que pueden complacer a los más variados tipos de turistas que visitan la región. Además alberga espectaculares volcanes activos como el Etna y el de Strómboli que forman paisajes únicos. Sicilia tiene unos de los climas más agradables de toda Europa y del Mediterráneo. Cada estación tiene su encanto y conserva unas temperaturas medias muy bonitas aptas para viajar. Sugerimos los meses de Abril, Mayo, Septiembre y Octubre y nuestra experiencia en venta del destino nos ha confirmado que son los más agradables para viajar. Si les gusta la historia y buscan yacimientos arqueológicos, Sicilia es el destino. Esta isla mediterránea fue parte de la Magna Grecia y ellos, los griegos, dejaron su impronta en toda una colección de edificaciones que hay que visitar. Si van a Sicilia no se pueden perder el Valle de los Templos en Agrigento, donde se encuentra el templo dórico mejor conservado. Pero harán bien en visitar el teatro griego de Taormina y la llamada Neápolis de Siracusa. Hay mucho y bueno donde elegir. Si por el contrario el interés viene por el lado del estilo barroco y les fascinan los edificios complicados y llenos de vericuetos, disfrutarán la estadía en Sicilia. A causa de desastres naturales, muchas ciudades y pueblos del sur de la isla fueron reconstruidos en este estilo. Desde entonces, se han convertido en emblema para el viajero que busca el arte allá donde vaya. Catania y Siracusa o el valle de Noto con sus emblemáticas y hermosas construcciones, les fascinarán. Los amantes de paisajes únicos también encontrarán en Sicilia su destino ideal. Por un lado están sus costas rocosas erosionadas por el mar y los vientos. Por otro, el Etna domina gran parte de la isla ofreciendo excursiones para senderistas con des de aventura. Y si aún quieren disfrutar de islas poco transitadas por los turistas, escaparse a las Eólicas que formar parte del Patrimonio de la Unesco con su paisaje volcánico. El "Dolce far niente" está garantizado en Sicilia. Cuando se cansen de recorrer sus innumerables atractivos, recomendamos que descansen junto al mar, o mirándolo desde un acantilado. Ese reposo del viajero ya lo entendieron en el siglo XIX cuando los viajeros del Grand Tour hacían escala en Taormina. Si les gusta comer bien, Sicilia es un destino indispensable. Si en toda Italia se come de lujo, aquí esta máxima llega a lo más alto. El pescado está presente de mil maneras: en la pasta, en frituras deliciosas, en pasteles de verduras; pero también disfrutarán de sus "arancini" o de postres tan ricos como los "cannoli" o la "cassata". Para chuparse los dedos realmente. Como adicional a lo gastronómico podemos decir que Sicilia cuenta con 12 rutas del vino que cruzan el territorio de norte a sur. Es una excelente opción no sólo para los conocedores del vino, sino también para los amantes de la bebida y para aquellos que buscan una manera diferente de conocer la región. Independientemente de la opción de ruta elegida, es posible observar paisajes increíbles y degustar la bebida de los dioses. En cuanto a sus encantos urbanos en Sicilia hallarán ejemplos únicos. En Palermo, la capital, el ruido va por barrios y los tesoros se esconden a la vuelta de la esquina. En Siracusa, en cambio, la isla de Ortigia destaca por su belleza barroca abierta al mar. Taormina es un lugar pequeño, que se recorre de sobra en un día, pero que deja sin aliento por las vistas que enamoraron a viajeros hace siglos. Si volvemos la vista atrás en la historia, un estilo artístico singular es el árabe-normando. En un lugar tan transitado por diferentes pueblos como es Sicilia, no nos puede extrañar encontrar ejemplos significativos como la catedral de Monreale o la Capilla Palatina de Palermo. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Sur de Italia

Por Lic. Guillermo Ceballos

