Por primera vez en el torneo no pudo sumar de a tres y empató 1-1 con el último campeón. Igualmente, sostuvo la ventaja de cuatro unidades sobre su escolta, porque Defensores de La Esperanza empató con Lechuga FC. El que sí se acercó fue La Josefa, que goleó a Desamparados FC. Para hoy estaba programada la octava fecha, pero se supendió por las malas condiciones climáticas. El Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol continúa con su desarrollo. El pasado domingo se disputó la séptima fecha, que dejó como principal novedad el empate de Atlético Las Campanas, que igualó 1-1 frente al último campeón, Deportivo San Felipe. Así, el líder del certamen cortó una racha de seis victorias consecutivas y por primera vez en este campeonato no sumó de a tres. Eso no pudo ser aprovechado por Defensores de La Esperanza, que igualó 2-2 con Lechuga FC y con 15 puntos quedó a cuatro de Atlético Las Campanas (19). El que sí lo aprovechó fue La Josefa, que goleó 4-0 a Desamparados FC e igualó la línea de Defensores de La Esperanza, aunque con un partido menos dado que ya quedó libre. En cambio, San Jacinto, que también podría haber llegado a los 15 puntos, no lo aprovechó: perdió 3-2 con Mega Juniors. Esta pelea por el segundo lugar puede acentuarse en la octava fecha, programada para mañana domingo (se disputará si las canchas resisten la gran cantidad de agua que cayó en los últimos días). Es que Defensores de La Esperanza quedará libre, mientras que La Josefa enfrentará a Otamendi FC; y Real San Jacinto a Desamparados FC. En tanto, el líder Atlético Las Campanas se medirá con Lechuga FC. RESULTADOS 7ª FECHA: Atlético Las Campanas 1-1 Deportivo San Felipe; Defensores de La Esperanza 2-2 Lechuga FC; Mega Juniors 3-2 Real San Jacinto; Leones Azules 2-0 Otamendi FC; La Josefa 4-0 Desamparados FC; Atlético Las Praderas 1-0 El Junior. Libre: Juventud Unida. PARTIDOS 8ª FECHA: Atlético Las Campanas vs Lechuga FC; La Josefa vs Otamendi FC; Deportivo San Felipe vs Leones Azules; Real San Jacinto vs Desamparados FC; Mega Juniors vs El Junior; Atlético Las Praderas vs Juventud Unida. Libre: Defensores de La Esperanza. TERCERA DIVISIÓN En esta categoría, Atlético Las Campanas y Defensores de La Esperanza comparten el liderazgo con 19 unidades. En la séptima fecha vencieron 1-0 a Deportivo San Felipe y 2-0 a Lechuga FC, respectivamente. CUARTA DIVISIÓN En la menor de las categorías del "fútbol mayor" manda Defensores de La Esperanza, que venció 1-0 a Lechuga y llegó a los 18 puntos, dos unidades más que La Josefa (goleó 7-1 a Desamparados) y Real San Jacinto.

LÍDER. LAS CAMPANAS IGUALÓ 1-1 CON SAN FELIPE. DAMIÁN ARCE MARCÓ EL GOL. ATLÉTICO LAS PRADERAS MANDA EN QUINTA DIVISIÓN Ganó sus cinco compromisos. En tanto, en el Femenino lidera Juventud Unida Además de los campeonatos de fútbol mayor, la Liga Campanense también organiza otros dos torneos: el de Quinta División y el de Fútbol Femenino. En Quinta División lidera Atlético Las Campanas, con cinco victorias en cinco presentaciones, mientras que su escolta es Mega Juniors, con cuatro triunfos y un empate en cinco partidos. En tanto, en el Torneo Femenino, las chicas de Juventud Unida están perfectas con cuatro victorias en cuatro fecha. De esa manera lograron cinco puntos de ventaja ya, dado que su escolta, La Josefa quedó libre y suma 7 unidades, producto de dos triunfos y un empate en tres presentaciones.

Atlético las Campanas igualó con San Felipe, pero mantuvo su diferencia como líder

