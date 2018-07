Deportivo San Felipe goleó a La Esperanza y alcanzó a San Luis en la cima de la A; mientras que en la B, Lechuga FC sigue al frente. Hoy debía jugarse la 18ª jornada, pero se suspendió por las malas condiciones climáticas.

El pasado domingo se disputó la 17ª fecha (cuarta de la segunda rueda) del Torneo "Brisa Tabera" de la Liga de Veteranos de Campana que cuenta con la participación de 27 equipos divididos en Nivel A y B.

En el Nivel A la novedad más importante fue el regreso de Deportivo San Felipe a la cima de las posiciones después de golear 5-1 a La Esperanza. Así aprovechó que San Luis empató sin goles frente a Juventud Unida y, por ello, ahora ambos comparten el liderazgo con 36 unidades.

Más atrás aparece Naranja, que le ganó 2-1 a Campana FC y quedó a cinco puntos de lo más alto del campeonato.

En tanto, en el Nivel B, Lechuga FC volvió a ganar (esta vez, 1-0 a CASLA) y se sostuvo como único líder, dos puntos por encima de El Pino, que superó 3-0 a San Cayetano y se mantiene expectante en el segundo puesto.

La 18ª fecha estaba programada para hoy con actividad en las canchas de CASLA, San Jacinto y Juventud Unida, pero las incesantes lluvias de los últimos días obligaron a suspender la jornada.

En tanto, el resumen de la 17ª fecha es el siguiente:

NIVEL A

-Deportivo San Felipe 5 – La Esperanza 1. Goles: Miguel García (3), Guillermo Liz y Sergio Rosales (SF); Roberto González (DLE).

-San Luis 0 – Juventud Unida 0.

-Atlético Las Praderas 1 – Los Pumas 1. Goles: César Salguero (ALP); Fermín Figueredo (LP).

-El70 2 – Sol de América 0. Goles: Adrián Ortiz y Cervelino Ferreyra (El70).

-Meta Guacha 3 – 9 de Julio 0. Goles: Gabriel Galeano (3).

-Naranja 2 – Campana FC 1. Goles: Sergio González y Carlos González (NAR); Ismael Quirino (CAM).

Libre: Atlético Las Campanas.

PRÓXIMA FECHA: Deportivo San Felipe vs Juventud Unida; Campana FC vs San Luis; Meta Guacha vs Naranja; El 70 vs 9 de Julio; Los Pumas vs Atlético Las Campanas; La Esperanza vs Atlético Las Praderas. Libre: Sol de América.

NIVEL B

-Lechuga FC 1 – CASLA 0. Gol: Marcelo Benítez (L).

-Tavella 3 – Mega Juniors 0. Goles: Pablo Bentancour (2) y Julio Echegaray (TAV).

-Los Leones 2 – Norte 0. Goles: Daniel Mendoza y Claudio Cabral (LEO).

-La Josefa 1 – Kilmes FC 0. Gol: Sergio Vence (LJ).

-El Defe 1 – Amigos de Raúl 1. Goles: Raúl Silva (DEF); Oscar Torres (AMI).

-Las Palmas 2 – El Regreso 0. Goles: Carlos Medina y Luis Soler (LP).

-El Pino 3 – San Cayetano 0. Goles: Ariel Díaz, Víctor Cendra y Víctor Oyarzún (EP).

PRÓXIMA FECHA: San Cayetano vs Tavella; Las Palmas vs El Pino; Amigos de Raúl vs El Regreso; Kilmes FC vs El Defe; Norte vs La Josefa; CASLA vs Los Leones; Mega Jrs vs Lechuga FC.