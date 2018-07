Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La categoría vuelve a su actividad tras el mundial de fútbol con su presentación en este fin de semana en el autódromo de Rafaela con la carrera del millón de pesos para el ganador. Televisa desde las 11 hs. la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". OFRECER: En nota televisiva Ivan Gonzalez declaró que ofreció su taller para terminar el auto de su amigo Andrés Rivero para poder estar compitiendo en la categoría Sport 1050 con la motorización de Bruno Aleotti y el chasis con la asistencia de Oscar De BIase que asegura saber del tema. DUO: Continuando con Oscar De BIase el hombre sigue abocado a su pasión por el canto y la guitarra donde aún insiste con su amigo Julio Moyano en armar un dúo y enaltecer las reuniones de amigos o familiares con su shows musicales. De no creer!! CONTENTO: Así se mostró Juan Bernachea tras el agasajo que le brindó en cena los colegas de Zárate abocados al mundo automovilístico. Fue una velada para no olvidar para este ex piloto del TC del Oeste. ALMA: Nueva presentación de la categoría en este fin de semana en el autódromo capitalino con todas sus clases donde con su habitual parque de autos desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. CERRAR: Todo hace pensar que si los miembros cierran el zarateño estará con su Fiat Uno en la Clase Dos de Alma en este fin de semana donde Leandro Cracco vuelve a la actividad ahora con los motores de Fabián Carranza. REUNIONES: Ya se concretaron las primeras reuniones para darle forma a la fiesta del automóvil que tendrá otro predio para realizar la misma y entre los dirigentes del club y autoridades municipales avanzan en este tema. LUGAR: Recordamos que el predio elegido para esta temporada es el ex campo de Catema sobre la avenida Larrabure donde allí el lugar es de una dimensión por demás de interesante que además cuenta con una arboleda acorde para con el tiempo en que se desarrollará la misma (domingo 18 de noviembre). Desarrollándose tan solo en ese día. RALLY: El Rally Federal pasó por Campana días atrás para cerrar su cuarta fecha del calendario y la segunda vez en nuestra ciudad con un parque limitado de autos para tantas clases. Las cuestiones económicas no escaparon tampoco a esta categoría. DESTACAR: Entre quienes trabajaron para provocar la llegada del ralle hubo varias personas abocadas a este emprendimiento donde se puede destacar a Victor Amaranto, Elbio Lombardi, Alejandro Ferraro y Gustavo Verón que en silencio pusieron mucho para que Campana tenga una propuesta distinta en materia automovilística. Felicitaciones!! GESTION: Los avales y la gestión del intendente Sebastián Abella fue determinante para lograr este objetivo de darle a toda la comunidad una forma diferente de ver autos de carrera transitar por la ciudad cuna del primer auto argentino. Donde se pensó que hasta el propio Sebastián iba a correr algo que le ofrecieron pero con un criterio lógico desistió de ocupar una butaca en algún auto. FORMULA 4 APAP: La categoría visita el autódromo platense este fin de semana donde desde las 14 hs. corren su final. CAMAROGRAFOS: Los medios locales cubrieron el evento cada uno con lo suyo y los mas jugados fueron los camarógrafos Walter Sanchez, Miguel Adum y Demian Lammers que por cierto obtuvieron un material excelente en distintos lugares por donde pasó el rally. DESAFIAR: En materias de periodistas también se pudo ver a algunos que desafiaron el frío de la mañana para acompañar la competencia y otros que se los vio en zona de parque cerrado tomar mate como Juan Gentile y "Titi" Rodriguez hablando de experiencia de vida en el mundo tuerca. Mirá vos!! DINASTIA: Sin dudarlo la dinastía Emma tiene prioridad en esta categoría, tienen varios autos se muestran lejos como el mejor equipo presentado en los boxes, cuentan hasta con una señorita que corre con un Fiesta Cero Km que dejó a varios perplejos cuando lo vieron y encima pelean los campeonatos. COMPRAR: Federico Emma de tan solo 12 años también anduvo por los boxes y el hijo de Julieta y Gerardo ya quiere meterse en la alta competencia para hacerlo desde arriba de un karting lo que obligará a sus papis comprar uno, tema que no será fácil para el nene que encima anda muy bien en el colegio vio? VER: Desde la productora del programa televisivo "Motosport" el envío al aire por los canales de nuestra zona será el martes 31 de julio en el horario de las 21 hs para ver lo que pasó con el Rally Federal en su paso por Campana. QUINTO: En la general el mejor ubicado de Campana fue Gustavo Emma con Victor Amaranto como navegante a bordo de un VW Bora con un quinto puesto y ganador de su clase. TERMINAR: Su hermano Gerardo terminó en el puesto octavo de la gente con Daniel Colasante como acompañante a bordo de un Minie Cooper mientras que Gabriel Emma rompió el día sábado y abandonó. LLEGAR: Por su parte la señorita de la dinastía Victoria Emma llegó vigésima cuarta en la general con el Fiesta y con la alegría de haber terminado la competencia con Franco Emma como para que todo quede en familia como navegante haciendo sus primeras armas en la categoría. DESTACAR: La transmisión radial del Rally realizada por FM Santa María fue para destacar a lo largo de todo ese fin de semana con una cobertura que arrancó el sábado por la mañana y terminó el domingo por la tarde donde nada quedó librado al azar con las voces de los protagonistas. FLACO: En zona de parque cerrado se pudo ver a Germán Conti el ex piloto de Alma recordado con el seudónimo "La Pantera" que volvió a Campana colaborando con un equipo para no alejarse del mismo tuerca. El flaco está igual pero entrado en años. TC PISTA: La categoría se está presentando este fin de semana en el autódromo de Rafaela por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Püblica a través del programa "Pistas Argentinas". DEPORTIVAS: Llamativas, distintas, super agradables para manejar son las motos eléctricas deportivas que ingresaron al mercado local en la esquina de Rawson y Alberdi donde se muestran con unos colores acorde para tal motos para disfrutar. Son muy tentadoras cuando la gente repara de ellas en la vidriera del local mencionado de Lucky Lyon. TURISMO PISTA: Nueva presentación de la categoría en el autódromo Roberto Mouras de La Plata durante este fin de semana con sus tres clases y otro fluído parque de autos donde televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa Carburando!! DEJAR: Todo hace pensar que el piloto zarateño tras la última carrera en la categoría Pako donde no pudo terminar en pista lo llevó a pensar en dejar a su motorista de Campana pensando en el futuro donde ya habló con otro armador de motores. Mirá vos! PRESENTAR: Luego de la última nota televisiva donde Sergio Regginato contó su vida deportiva en karting sus amigos le hicieron saber porque no vuelve a correr donde la estarían presentando un karting que si le gusta podrá correr. CHASIS DEL REGIONAL: La categoría ya piensa en su próxima actuación con sus pilotos que se desarrollara en el autódromo de Baradero el próximo fin de semana con continuidad el venidero 26 de agosto con escenario a confirmar. TC 2000: Una vez más después de algún tiempo la categoría está visitando el autódromo platense con su habitual parque de autos para desarrollar otra carrera del presente campeonato. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando otra carrera del campeonato con el Gran Premio de Hungría. Televisa Fox Sport. PREOCUPADOS: Fue a la explanada donde largó el Rally Federal y llegó tarde, después fue a la cancha de Chacarita para ver a Villa Dálmine y se perdió y los amigos están preocupados porque "Pichino" Rossi desconcierta a todo su grupo de trabajo. Que no cunda el pánico!! ENOJO: Los pilotos de la Clase Uno del Turismo Pista no vieron con buenos ojos que la categoría a partir de La Plata puedan probar los viernes con los costos que esto implica y suben los presupuestos que hoy por es el tema más difícil de resolver con un enojo en algunos casos hasta entendible. COPA PORCHE: La monomarca visita el autódromo de Rafaela este fin de semana donde llevan adelante otra carrera en formación de esta categoría en pleno crecimiento carrera tras carrera. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". CONTRATO: Días atrás Levis Hamilton firmó un nuevo contrato con Mc Laren por dos años más que lo vincula hasta 2010 lo que marcará de concretarlo de convertirse en el piloto que cumplirá 12 años con un mismo equipo en la Formula Uno algo no muy común en la competitiva categoría. CICLOMOTORES: La idea nunca dejó de estar presente y cuando llegue la primavera hay una predisposición para realizar un circuito para categorías de ciclomotores a realizarse en el predio del circuito "Al Límite" en la vecina ciudad de Zárate donde habitualmente se corre las fechas del motocross enduro donde el lugar es muy acorde para desarrollar este tipo de competencias ante la ausencia de no tener nada en nuestra zona. GANAR: El TC Regional viene de correr en La Plata donde en la GTA ganó Valerio Diamante mientras que la otra final también la ganó Diamante sumando puntos importante para su búsqueda del campeonato. LLEGAR: En la GTB del Regional ganó Juan Rodriguez y Emilio Gobetto llegó sétimo Nicolás Laccette décimo cuarto y en su retorno Yamil Bottani quedó vigésimo tercero para en la segunda final también ganada por Rodriguez, segundo fue Darío Laccette y Bottani noveno. GANADORES: La categoría Pako viene de correr en Zárate donde los ganadores fueron en 110 cc 4T: Ariel Caracoche, 150 cc: Pablo Ricci, KF+40: Hernan Lopez, Super Pako: Matías Toledo, Promocional: Cristian Galeano, MNC: Franco Saracho, MNA: Valentino Semionato y MN Ligth: Augusto Rodriguez. VOLVER: El Super TC 2000 viene de correr en el Autódromo de San Juan donde Matías Milla ahora con el C4 Citroen en la carrera clasificatoria llegó en el décimo octavo lugar y el domingo por la mañana en las pruebas libres se pegó muy fuerte lo que provocó que no fuera de la partida en la final del día domingo.

Rincón Tuerca

