Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 29/jul/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 29/jul/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves Deportivas







RUGBY; VICTORIA DEL CCC: derrotó ayer 25 a 19 a Mercedes Rugby por la primera fecha del Grupo Ascenso de Tercera División de la URBA.- INDEPENDIENTE, A JAPÓN: El plantel de Independiente partió anoche a Japón para intentar obtener la 18ª estrella internacional en la Copa Suruga Bank.- TC PISTA; ABELLA LARGA 23º: El Intendente de nuestra ciudad, participa de la octava fecha del TC Pista en el autódromo Ciudad de Rafaela.- TC; WERNER EL MEJOR: Mariano Werner (Ford) logró marcar el mejor tiempo en la clasificación.- F1; HAMILTON AL FRENTE: El británico logró una inesperada "pole position" en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría.- EMPATARON LAS LEONAS: En la última fecha del Grupo C del Mundial de Londres, el Seleccionado Argentino Femenino de Hóckey sobre Césped empató con Sudáfrica.- HAMBURGO LE SIENTA BIEN: El tenista argentino Leonardo Mayer se clasificó ayer a la final del ATP 500.- INDEPENDIENTE, A JAPÓN El plantel de Independiente partió anoche a Japón para intentar obtener la 18ª estrella internacional en la Copa Suruga Bank que disputará el próximo 8 de agosto frente a Cerezo Osaka en el estadio Nagai de esa ciudad japonesa. Antes de viajar, se conoció que el Rojo "blindó" a Maximiliano Meza, quien firmó un nuevo vínculo que lo une a Independiente hasta 2021, con una mejora salarial y una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares. TC PISTA: ABELLA LARGA 23º El Intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella, se encuentra participando de la octava fecha del TC Pista en el autódromo Ciudad de Rafaela. Y ayer, luego de ser 29º en la clasificación, de largar 15º en la primera serie y terminar 12º en esa manga, quedó ubicado en el puesto 23 de la grilla para la final que se correrá este domingo. La categoría telonera del Turismo Carretera largará su final a las 11.50 horas a un total de 20 vueltas o un máximo de 40 minutos. TC: WERNER EL MEJOR Mariano Werner (Ford) logró marcar ayer el mejor tiempo en la clasificación general del Turismo Carretera, en el marco de la octava fecha que se desarrolla en Rafaela. El entrerriano superó a Matías Rossi (Ford), a quien dejó en el segundo lugar por 4 centésimas; y a Esteban Gini (Chevrolet), quien completó el podio del sábado. La actividad del TC para hoy marca que a partir de las 9.00 se disputarán las tres series, mientras que a las 13.10 se largará la final, pautada a un total de 25 vueltas o un máximo de 50 minutos. F1: HAMILTON AL FRENTE El británico Lewis Hamilton aprovechó hoy la lluvia que se descargó sobre el circuito de Hungaroing durante la clasificación para lograr una inesperada "pole position" en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría. La final se larga a las 10.10 (hora argentina). EMPATARON LAS LEONAS En la última fecha del Grupo C del Mundial de Londres, el Seleccionado Argentino Femenino de Hóckey sobre Césped empató ayer 1-1 con Sudáfrica y de esa manera terminó en la segunda posición por detrás de Alemania, que avanzó directamente a los Cuartos de Final. En cambio, Las Leonas deberán afrontar el repechaje de Octavos de Final, instancia en la que enfrentarán a Nueva Zelanda, que terminó tercero en el Grupo D. Este encuentro se disputará el lunes desde las 16.15 (hora argentina). En el partido de ayer ante Sudáfrica, las argentinas comenzaron en desventaja, pero llegaron al empate por intermedio María Granatto. HAMBURGO LE SIENTA BIEN El tenista argentino Leonardo Mayer, 36º del ranking ATP, se clasificó ayer a la final del ATP 500 de Hamburgo (Alemania) tras derrotar al eslovaco Jozef Kovalik (113º) por 6-7, 6-4 y 7-6. El correntino, que ya ganó este torneo en 2012 y 2017, buscará su tercera corona frente al georgiano Nikoloz Basilashvili (81º), quien ayer venció al chileno Nicolás Jarry (69º) por 7-5, 0-6 y 6-1. Este certamen se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 1.619.935 euros en premios. RUGBY: VICTORIA DEL CCC Por la primera fecha del Grupo Ascenso de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana derrotó ayer 25 a 19 a Mercedes Rugby como local.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: