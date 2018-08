La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/jul/2018 La Auténtica Defensa cumple hoy 41 años

Hoy, como ayer, mantenemos el compromiso de tener a los vecinos de Campana informados y siendo una herramienta para establecer nexos entre toda la comunidad. Cuando el 31 de Julio de 1977 La Auténtica Defensa ganó la calle, enfrentaba varios y difíciles desafíos, pero uno de los más difíciles era perdurar. Hoy, a 41 años de aquel día tan importante para nosotros, sabemos que ese objetivo pudo lograrse, no sin esfuerzo; gracias al trabajo intenso de todos los que durante estas más de cuatro décadas, han prestado sus servicios directa o indirectamente en nuestro diario. Pero también ha sido gracias al acompañamiento permanente de la comunidad de Campana, que ha confiado en nosotros. Lectores, avisadores e instituciones son y fueron los pilares fundamentales de La Auténtica Defensa, creando un vínculo férreo y sincero que nos empuja día a día en nuestra labor. Estamos viviendo un momento muy especial en el periodismo global. Noticias falsas, verdades a medias, operaciones mediáticas hacen que (en la era de las comunicaciones y con el flujo de datos más grande y veloz de la historia) la "verdad" sea un bien escaso; abriendo camino a lo que diversos filósofos y sociólogos denominaron la "posverdad": un fenómeno que buscan instalar falacias que se repiten por diversos medios de comunicación, creando la sensación aquella de que si muchos lo dicen, no cabe duda que "por algo será". Por esto, y desde la experiencia que estos 41 años nos han dado, nuestro consejo es que "abran" los oídos y los ojos: atrévanse a dudar. Lean entre líneas y mantengan siempre un espíritu crítico para saber interpretar la realidad. De nuestra parte, nos comprometemos a seguir trabajando como hasta ahora: con honestidad, dedicación y profesionalismo; manteniendo la pluralidad para que todas las voces de la comunidad de Campana sean escuchadas. Siendo un medio de puertas abiertas, que le ofrece no sólo ser lector, sino también protagonista. Gracias por acompañarnos todos estos años.

Víctor Sánchez lanzó nuestra primera edición el 1º de agosto de 1977.



