La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/jul/2018 Laxague volvió a pronunciarse contra la legalización del aborto







"Debemos estar serenos, firmes y esperanzados porque el Señor guía a la Iglesia", afirmó el viernes último y exhortó a los cristianos a rezar. "Hay que seguir trabajando en todos los frentes sin perder la esperanza. Una ley no va a parar a la Iglesia, hay tantas leyes que no son buenas y que han permitido igualmente que el Evangelio siga iluminando al mundo", dijo el pasado 8 de julio en Luján el presidente de la Comisión episcopal de Laicos y Familia, y Obispo de Zárate Campana, Pedro Laxague. El viernes último Monseñor volvió a pronunciarse sobre el tema, invitando a los cristianos a "no desanimarnos ni entrar en pánico" y reafirmó que "hay que renovar la esperanza de que vale toda vida", en el marco del debate legislativo del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. "Este asunto es grave y merece que estemos serenos, firmes y esperanzados porque el Señor guía a la Iglesia" y exhortó a "rezar mucho porque creemos en Jesús y en su poder. Él nos enseñó que debemos pedirle cuando no sabemos cómo resolver ciertas cosas o tenemos a nuestro alcance todo ese poder. En este tema hay que poner el poder de Dios frente a los poderes de este mundo". El Obispo también invitó a releer el comunicado de esta semana dado a conocer por las comisiones episcopales de Laicos y Familia, Comunicación Social, Liturgia y Pastoral de la Salud, entre cuyos principales párrafos señala: "Los días previos a la definición parlamentaria y particularmente el día 8 de agosto, diversos grupos de laicos y organizaciones expresarán, en todas las Diócesis del país, su convicción y la petición por la defensa de la vida en la legislación nacional. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, apoyamos y animamos a participar a quienes deseen manifestarse públicamente como ciudadanos responsables para testimoniar el respeto por la vida en el marco del derecho de expresión propio de la democracia. Pastores y fieles nos pronunciamos una vez más –como nos dice el Papa Francisco– "de manera clara, firme y apasionada" acerca del valor de toda vida humana. No es solo un anuncio, sino un compromiso que asumimos por ser cristianos y formar parte de la sociedad argentina".

Mons. Pedro Laxague. Foto: YouTube.



