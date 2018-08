La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/jul/2018 Faltan 5 fiscales en el Departamento Judicial Zárate Campana







Tres se jubilaron, uno está suspendido y uno está en concurso. También se jubilaron tres jueces y no fueron reemplazados. En el medio, se pelea por la puesta en marcha de juzgados que ya fueron creados. "Creo que el problema es económico, pero también político", dijo el presidente del Colegio de Magistrados local. Ayer por la mañana tuvo lugar una conferencia de prensa en la que, en las próximas semanas, será inaugurada oficialmente como sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Dpto. Judicial Zárate Campana. Así lo anunció el fiscal Christian Fabio, presidente de la asociación civil que nuclea a unos 300 integrantes del Poder Judicial local. Según explicó Fabio, la sede de San Martín 458 es la concreción de un anhelo que lleva ya 25 años, pero no se atribuyó el logro solo a su gestión, sino también a un cúmulo de decisiones que fueron tomadas en administraciones anteriores. "Siempre contamos con el apoyo del Colegio de Abogados, o del auditorio de OSDE, para realizar diferentes actividades. Ahora tendremos nuestro propio auditorio, una oficina de atención y de gestiones administrativas, nuestra sala de reuniones. Incluso todas las actividades que se realizan a través del Instituto de Estudios Judiciales vamos a poder hacerlas en Campana sin tener que trasladarnos hasta La Plata", comentó Fabio. La conferencia de prensa tuvo lugar en medio de otro día de paro de la justicia provincial. En ese sentido, el fiscal comentó: "La paritaria hoy está técnicamente suspendida. Hubo una reunión por el mes de mayo, con un ofrecimiento del Poder Ejecutivo y no fue aceptado. En el medio sí nos depositaron adelantos a cuenta, del 7%, y se habla que en julio agregan un 8% más. Pero hasta el día de hoy no hubo otro llamado". Finalmente, consultado por la realidad del Departamento Judicial Zárate Campana, que abarca geográficamente a los partidos de Escobar, Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz, señaló: "Venimos de tener una reunión en Escobar: hace tiempo que bregamos por la puesta en marcha de dos dependencias que ya fueron creadas hace tiempo. Tenemos los jueces designados y por una cuestión inmobiliaria, todavía los vecinos de Escobar no cuentan con un nuevo juzgado de Garantías, ni con un juzgado de Familia". Fabio también precisó que, por diferentes motivos, actualmente y desde hace tiempo, quedaron vacantes 5 fiscalías: 3 fiscales se jubilaron, 1 está sus pendido, y 1 en concurso; pero no se cubren los cargos; mientras que otro tanto pasa con 3 jueces que se jubilaron, entre otros ejemplos. "Estamos transitando una situación anormal en nuestro Departamento Judicial: nos faltan muchos magistrados y funcionarios" dijo Fabio, y señaló:"Creo que el problema es económico, pero también político". Aunque reconoció que se trata de un fenómeno que se replica en otras jurisdicciones del mapa judicial bonaerense, el fiscal señaló: "En los departamentos judiciales chicos como el nuestro, si tenemos sólo 2 tribunales criminales y 3 jueces jubilados, es muy difícil que la causas prosperen". En ese sentido, también recordó que en estos temas, el Colegio de Magistrados lleva una agenda común con el Colegio de Magistrados, a la hora de conseguir más recursos para el Departamento Judicial, y por ende, garantizar a los vecinos un mejor acceso a la justicia. "Por ejemplo, tenemos concursados los dos nuevos Tribunales de Trabajo, uno para Campana y otro para Escobar. Aún no están los jueces designados, pero junto con el Colegio de Abogados intentamos ganar tiempo encontrando la solución edilicia de manera tal de ir allanando el camino y ganar tiempo", explicó. Finalmente, también se estaría trabajando con menos personal administrativo. "Hace mucho tiempo que tenemos cargos pedidos, ya que se crean vacantes por jubilación, renuncias, o ascensos, pero los puestos no son cubiertos", concluyó.

