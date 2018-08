La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/jul/2018 Calendario Maya - Año Luna 13:

Mago 5 - Energía del Martes 31/07/2018 - Trecena del Perro

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip





Mago, el 3er. ojo, visiones profundas del ser. Poder interior, autoconocimiento y percepcion. Activa los dones que traemos de nacimiento Kin 174-Mago 5 guiado por el viento. El Mago representa el tercer ojo, las visiones internas y trabaja con todo lo que tiene que ver con el poder interior .Está hoy en el tono 5 del poder interno, de la autoestima Día para activar los dones que trajimos desde el nacimiento. El poder de la magia y el encantamiento están en el aire. Esta energía nos predispone hoy a estar mágicos y encantadores y a poder ver más allá de lo material, atractivos, seductores, provocadores, despertando interés asombro y admiración en el entorno. Jornada especial para limar asperezas Y hacer que las cosas sucedan. A no estar con la autoestima baja, creyendo que a los otros todo les sale y a nosotros no. ¡A no desvalorizarnos hoy! ¡Up,up,up! Esta energía se inmola en el dar. Nos puede hacer dar en demasía, tanto, que no nos tengamos en cuenta, esperando muchas veces que los demás actúen del mismo modo, sintiéndonos defraudados y desvalorizados, no queridos, no tenidos en cuenta cuando esto no sucede. No te aísles, no te exilies, no te encierres ni en tu casa, ni en vos mismo. La energía del Mago te lleva a que des una mano, que ayudes y que estés con la videncia activada! Vernos dentro ,fuera y además, intuitivos . ¡Buen martes para todos Y que tus deseos se cumplan como por arte de magia! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

