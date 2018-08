La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/jul/2018 Quieren que el intendente Abella aclare sobre los aportes de campaña







En conferencia de prensa, concejales del PJ-Unidad Ciudadana pidieron al Jefe Comunal "un gesto de transparencia", solicitando explicaciones sobre las denuncias de aportes truchos en la campaña electoral de Cambiemos. "Tanto el Intendente como familiares y funcionarios figuran en esas listas, y resulta necesario saber si efectivamente hicieron esos aportes", cuestionaron. "Tanto el Intendente Abella como familiares y funcionarios figuran en esas listas de aportantes truchos, y resulta necesario saber si efectivamente hicieron esos aportes" cuestionó desde el bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana, la edil Romina Carrizo, quien recordó: "En 2015, hasta los propios militantes de Cambiemos se sorprendían por el espectacular despliegue de recursos, nunca antes visto en nuestra Ciudad. Se habló de más de 2 millones de pesos gastados en aquella oportunidad. Para nosotros siempre fue una incógnita, hasta que supimos de esta situación y la aparición de denuncias en toda la Provincia". En ese sentido, recordó que más de 1500 casos de "aportantes truchos" a las campañas electorales de Cambiemos (presidencial de 2015 y legislativa de 2017) son investigados por múltiples denuncias en la Justicia, y que, en nuestra ciudad, "el escándalo hasta el momento no ha tenido un pronunciamiento oficial". "El Intendente tiene que dar explicaciones sobre los aportantes truchos de Cambiemos. Debe tener algo que decir, no a nosotros sino a los vecinos, de por qué figura en un listado cuestionado por falsedades. Según indica la documentación, tanto el propio Abella como la Secretaria de Gabinete, Mariela Schwartz, el Presidente del HCD, Sergio Roses, el Concejal Diego Lis, la Concejal Norma Ibarra, y la ex candidata a concejal y hermana del Jefe Comunal, Elisa Abella, realizaron aportes cercanos a los $60.000 a Cambiemos y al partido Unión para el Desarrollo Social, conformado por el radicalismo dentro de ésta coalición", aportó el concejal José Insausti. Por último, la Presidenta del bloque PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle, acompañó los dichos de sus pares y consideró "fundamental" que el Gobierno local aclare "si también es parte de esta maniobra fraudulenta y de lavado de dinero, que además viola la ley de aportes de campañas electorales. Nosotros realizaremos los pedidos de informes correspondientes, al igual que en los 134 municipios restantes. Este gesto de transparencia es sumamente necesario, y en caso de confirmarse estos aportes, poder saber si los mismos han sido documentados y cuentan con los recibos y declaraciones correspondientes".

“En 2015, hasta los propios militantes de Cambiemos se sorprendían por el espectacular despliegue de recursos, nunca antes visto en nuestra Ciudad", dijo Carrizo, en la foto junto a Insausti.



