La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/jul/2018 Reclamos por el mantenimiento de las calles de tierra en Pioneros







El concejal Marco Colella señaló que "hace meses que los vecinos no ven cuadrillas municipales trabajando" en el barrio. El concejal del bloque Frente Renovador-PJ, Marco Colella, estuvo recorriendo días atrás el barrio Los Pioneros y reclamó por la falta de mantenimiento, especialmente de las calles de tierra. "Si bien es un barrio que en el principio de la gestión vio una avanzada del municipio, que generó un circuito de mejorado de asfalto, solo se ocuparon del trabajo en esas calles y el resto del barrio ha sido olvidado", comentó. "Todos los vecinos que no viven en el sector en que se hizo ese circuito de asfalto quedaron en el olvido y se les hace imposible entrar y salir los días de lluvia", añadió y sumó a remises y ambulancias a la problemática. "Hace meses que en Los Pioneros los vecinos no ven cuadrillas municipales trabajando", agregó, al tiempo que explicó que se trata de una zona donde hay mucha arboleda y que "en los momentos de poda es necesario la recolección de las ramas, cosa que no sucede", por lo que "las calles se ven anegadas por esta cantidad de ramas y basura que se junta".





Reclamos por el mantenimiento de las calles de tierra en Pioneros

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: