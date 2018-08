La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/jul/2018 Furlán desmiente despidos en Newsan







"Me dijeron que están complicados, pero lejos están de esa situación", le contó ayer el Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a La Auténtica Defensa. En paralelo, trascendió que se invertirán US$ 22 millones en la planta de nuestra ciudad, creando 7OO nuevos empleos, entre directos e indirectos. Ante los trascendidos periodísticos de una inminente ola de despidos en la planta Newsan de Campana, el Secretario General de la UOM seccional Zárate-Campana (y Diputado Nacional) desmintió categóricamente la versión periodística que indicaba el despido de 50 trabajadores, quienes figurarían en "una lista de prescindibles" y debían ajustarse a las condiciones de la empresa o serían despedidos. "Me comuniqué con la empresa telefónicamente, y dijeron que están complicados, pero lejos están de esa situación", señaló Furlán al respecto y confirmó que hoy a las 11 de la mañana mantendrá una reunión informativa con los directivos en la planta ubicada sobre el Camino del Trabajo y la Producción Eva Perón. Lo cierto es que los empleados de la planta están particularmente sensibilizados, primero, por el paradójico despido de 20 compañeros de trabajo en mayo pasado, exactamente al otro día de la visita oficial del Ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, al lugar; y un necesario proceso de reconversión de negocios que la firma estaría afrontando luego de la apertura a las importaciones fogoneada desde la administración del presidente Macri. Así las cosas, en mes pasado se difundió que Newsan junto al gigante danés Vestas invertirá US$22,4 millones para fabricar aerogeneradores de molinos de viento en Campana. Por medio de esta alianza estratégica, Vestas, aportará US$17,4 millones, y Newsan el monto restante. Se supone que así se crearán 700 nuevos empleos: 200 directos y 500 indirectos. De hecho, en el sitio web de la empresa puede leerse: "Estamos desarrollando proyectos de energía proveniente de fuentes solares y eólicas. Proveemos soluciones de eficiencia energética a otras empresas y organismos estatales", sin aportar mayores datos. Además de fabricar y ensamblar electrodomésticos en Campana, Avellaneda y Tierra del Fuego, el Grupo Newsan, con su propia flota pesquera y una red de plantas de procesamiento, es el mayor exportador de langostinos de la Argentina. También incursiona en la minería, transformándose en uno de los principales accionistas de la mina de oro Don Nicolás, localizada en la provincia de Santa Cruz, ocupando un terreno de 270.000 hectáreas.

DESDE HACE 27 AÑOS, NEWSAN FÁBRICA Y COMERCIALIZA ELECTRODOMÉSTICOS. LA PLANTA DE CAMPANA SE INAUGURÓ EN 2012 (FOTO ARCHIVO). RECLAMO POR LOS DESPIDOS EN ATUCHA La rotonda Atcuha fue escenario ayer por la mañana de un reclamo de trabajadores y organizaciones por las fuentes laborales recortadas en la central nuclear. "Vamos reafirmando un plan de lucha, que es un paro por tiempo indeterminado, a la vez que estamos consensuando con los demás gremios una movilización conjunta", explicó Fernando Pérez, trabajador de la central nuclear y referente de ATE Zárate. Esa movilización se realizaría por la ruta Panamericana y sería el preludio de una "Caravana por la Soberanía Energética" que se está organizando en el marco de este conflicto en Atucha que se inició el viernes, cuando se conoció el despido de cerca de 270 trabajadores de la planta permanente, profesionales, técnicos y administrativos; mayormente vinculados al sector asociado a la ingeniería y construcción de la futura central Atucha III y posteriores.

Furlán desmiente despidos en Newsan

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: