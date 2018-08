La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/jul/2018 A mediados de agosto se podrá hacer la renovación de licencia para radioaficionados







El Radio Club Campana estará en condiciones de realizar los trámites para todos aquellos que tengan al día sus licencias con vencimiento el 31/12/2018. El trámite es denominado por la ENACOM como "Renovación" y dentro de los requisitos se solicita una nota autorizando al Radio club Campana para representar al radioaficionado frente a la ENACOM, llenar formulario F7b, llenar formulario F9b. Únicamente en caso de haber cambios de domicilio con respecto a la renovación anterior, se deberá adjuntar formulario F8 con firma certificada por entidad Bancaria, Policía o Escribano. También se solicita una fotocopia de la credencial Vigente al 31/12/2018 de la última renovación, Certificado de Antecedentes Penales, expedido por el registro Nacional de Reincidencias (Ver nota al pie). El mismo tiene un vencimiento a los 90 días de su emisión. No se aceptaran certificados que estén próximos a vencer, la Constancia de CUIT / CUIL y Copia del DNI Tarjeta anverso y reverso. De lo contrario, para aquellos que tienen su licencia vencida por no haber renovado en quinquenios anteriores, el trámite es denominado por la ENACON como "Rehabilitación" y los requisitos son los siguientes: una nota autorizando al Radio club Campana para representar al radioaficionado frente a la ENACOM, una Nota solicitando la Rehabilitación de Licencia, llenar formulario F7c, llenar formulario F8 con firma certificada por entidad Bancaria, Policía o Escribano, llenar formulario F9c, Constancia de CUIT / CUIL, Copia del DNI Tarjeta anverso y reverso. También se solicita Certificado de Antecedentes Penales, expedido por el registro Nacional de Reincidencias (Ver nota al pie). El mismo tiene un vencimiento a los 90 días de su emisión. No se aceptaran certificados que estén próximos a vencer y una Fotocopia de la última autorización o copia de documento público que lo acredite como Radioaficionado, en copia debidamente autenticada. Los formularios citados serán entregados en el Radio Club para ser completados por cada uno de los interesados, en los mismos deberán volcar toda la información que esta solicitada. Ante cualquier duda o consulta estaremos a vuestra disposición. Certificado de Antecedentes Penales Para la gestión de dicho Certificado, se debe solicitar turno llamando al teléfono Nª 44-8456 o dirigirse personalmente a la calle Jacob 662 esquina Colón. También se puede solicitar vía Internet a www.dnrec.jus.gov.ar/solicitudcertificado. Una vez cumplido este tramite, deberán asistir a la dependencia Municipal en día y hora acordada en el turno, con DNI (original y fotocopia) siendo imprescindible la legibilidad de la huella dactilar en dicho documento. Horario de atención, lunes a jueves de 7:30 a 14 horas y los días viernes hasta las 13 horas.



A mediados de agosto se podrá hacer la renovación de licencia para radioaficionados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: