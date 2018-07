Como local venció 25-19 a Mercedes Rugby. En la próxima fecha visita a Los Pinos. En el arranque de la segunda parte de la temporada, la más importante del año, el equipo superior del Club Ciudad de Campana comenzó con el pie derecho al vencer 25-19 como local a Mercedes Rugby por la primera fecha del Grupo Ascenso de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El encuentro se disputó en la cancha de Chiclana y Luis Costa bajo la lluvia y no comenzó bien para el Tricolor, que a los 9 minutos quedó 7-0 abajo por try convertido de la visita. La reacción llegaría entre los 13 y los 23 minutos, con dos penales, un try y una conversión del apertura Juan Calvi, quien así dio vuelta el marcador para que Ciudad pase 13-7 al frente. Sin embargo, Mercedes volvería a vulnerar el ingoal Tricolor en dos oportunidades y con tries a los 26 y 35 minutos (solo convirtió el segundo) recuperó el liderazgo en el tanteador: 19-13. Y cuando parecía que la primera parte terminaba de esa manera, Leonardo Vega logró apoyar y marcar un try que sería decisivo, porque Calvi anotaría la conversión y, de esa manera, el equipo dirigido por César Gigena logró irse al entretiempo por la mínima ventaja (20-19). El inicio del complemento asomó con la misma tónica: try de Adrián Lugo para estirar a seis la diferencia (25-19). Sin embargo, fueron los últimos puntos que se anotaron a lo largo del juego. De allí en adelante prevalecieron las defensas y las imprecisiones y, entonces, fue Ciudad de Campana el que se quedó con el triunfo. La formación del Tricolor fue la siguiente: Gabriel Pujol, Leonardo Vega (Ariel González), Santiago Sauton; Andrés Moreno, Laureano Salas (Nahuel Toledo); Carlos Díaz, Nicolás Toledo, Adrián Lugo (Javier Pérez); Martín Lescano, Juan Calvi; Cristian Giles Delgui (Julián Agostino), Facundo Cerdá, Alexis Vélez, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Esta primera fecha del Grupo Ascenso (que entrega dos boletos directos a la Segunda División y dos lugares en la promoción) se completó con los siguientes resultados: Sociedad Hebraica 17-24 San José; Del Sur Rugby 28-3 Tiro Federal de Baradero; San Marcos 15-21 Los Pinos; Virreyes 27-7 Beromama. Libre: Atlético San Andrés. De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Del Sur Rugby y Virreyes, 5 puntos; 3) Ciudad de Campana, San José y Los Pinos, 4 puntos; 6) San Marcos, Mercedes Rugby y Sociedad Hebraica, 1 puntos; 9) Beromama, Tiro Federal de Baradero y Atlético San Andrés, sin puntos. Por la próxima fecha, Ciudad de Campana enfrentará como visitante a Los Pinos el sábado 4, al tiempo que también se enfrentarán: Beromama vs San Marcos; Mercedes Rugby vs Del Sur Rugby; Tiro Federal de Baradero vs Sociedad Hebraica; y San José vs Atlético San Andrés. Libre quedará Virreyes.

MÁXIMO ANOTADOR. JUAN CALVI ANOTÓ 15 PUNTOS PARA EL TRICOLOR, TODOS EN LA PRIMERA MITAD DEL PARTIDO.



Rugby:

Ciudad de Campana comenzó el Grupo Ascenso con el pie derecho

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: