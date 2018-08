La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/jul/2018 Cómo saber si un médico está o no matriculado

Los casos recientes de profesionales sin licencia para ejercer pusieron en alerta a la población. En este contexto, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) puso a disposición una sección donde se pueden consultar de manera pública los datos de los profesionales médicos Una nueva opción del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino permite acceder a información pública para saber si los profesionales de salud se encuentran matriculados. En los últimos días, se conocieron dos casos en la localidad de Cañuelas de falsos médicos que decían estar matriculados y recibidos pero que tenían engañadas a las autoridades del Hospital Dr. Ángel Marzetti. Tras ser descubiertos, el Sistema Integrado de Información Sanitaria argentino (SISA) ofreció un sector donde se pueden consultar de manera pública los datos de los profesionales de la salud. Y es que a través de datos concretos del profesional de la salud, como el número de matricula nacional, DNI o nombre y apellido del médico especialista, se puede verificar si se encuentra registrado oficialmente para poder ejercer la profesión. Fuentes del Ministerio de Salud de la provincia, dialogaron con Infobae acerca del proceso del registro de los médicos. "En primer lugar cuando se trata de un hospital municipal y no provincial, la responsabilidad de la contratación es del municipio". Por otro lado, es importante tener en cuenta que el Ministerio de Salud de la Provincia delega las facultades de "control y regulación profesional" del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la responsabilidad es del contratante. En estos casos es el municipio. Lo que deberían hacer es pedir: - Documentación personal - Título habilitante - Matriculación en el Colegio de Médicos de la Provincia - Certificado de antecedentes laborales o de buena conducta - Certificado de antecedentes penales de Nación y de Provincia Paso a paso, cómo se puede consultar si un profesional está matriculado: Ingresar al sitio web https://sisa.msal.gov.ar/sisa y buscar el apartado Agenda Sanitaria REFES y REFEPS. (Fuente: Infobae).

