Cuatro chicos por día nacen con chagas y sólo se detecta el 30% de los casos

Si se trata desde el nacimiento es casi 100% curable. Pero controlan apenas el 40% de los embarazos. Una enfermedad que afecta a 1,6 millón de personas El Chagas es la principal enfermedad endémica de la Argentina. Hay 1,6 millón de personas infectadas, de las cuales 250.000 son menores de 14 años. Y, contra lo que se podría creer, ya no se trata de una enfermedad exclusivamente rural o lejana. Las corrientes migratorias han convertido al Chagas en una enfermedad urbana (la mayor parte de los infectados viven en ciudades), y el contagio congénito es tal vez uno de los mayores desafíos, ya que el 40% de los nuevos casos se debe a la transmisión madre hijo y la tasa va en crecimiento, advirtió la Sociedad Argentina de Pediatría. Cada año nacen unos 1.300 chicos con Chagas en el país, pero sólo se detecta a 1 de cada 3 infectados. Lo más grave, tal vez, es que el Chagas es casi 100% curable si se lo trata en sus etapas iniciales con los nuevos medicamentos disponibles. La efectividad del tratamiento es muy elevada en los primeros años, pero decrece con la edad. De ahí, la importancia de primero detectarlos, luego hacer el seguimiento al menos hasta el año de vida. (...) "Argentina tiene buenas leyes, pero no se aplican. Hay protocolos que no se siguen y se pierde a los chicos en los controles. El problema es que no se jerarquiza el Chagas como enfermedad. Y los padres muchas veces tampoco saben, entonces no reclaman", dice Jaime Altcheh, de la Sociedad Argentina de Pediatría e investigador principal del CONICET. "Lamentablemente -continúa-, como el Chagas no suele dar síntomas, en general no se lo sospecha y no se lo busca. Recién a largo plazo, 30 o 40 años después, aparecen las complicaciones cardíacas, muchas veces irreversibles". (...) "Si un chico nace y no se ponen en marcha los protocolos para diagnosticar al bebé, se pierde esa oportunidad. Y la dificultad radica en que los métodos no son tan sensibles, por lo que hay que repetir los estudios durante el primer año de vida. Es un estudio sencillo, un análisis de sangre común, económico y ampliamente disponible", señala Altcheh, también jefe del servicio de parasitología – Chagas del Hospital Gutierrez, centro especializado en la enfermedad. "Esta circunstancia no solo representa un problema de salud pública por omisión de un diagnóstico que debería ser muy sencillo, sobre todo conociendo el universo de madres ya detectadas, si no que produce a largo plazo una afectación a la salud de los infectados y una potencial ampliación en la cadena de contagio, con las niñas infectadas, que a futuro tendrán hijos con la enfermedad", afirma Elizabeth Bogdanowicz, secretaria del comité de Infectología Pediátrica de la SAP. El Chagas es una enfermedad infecciosa provocada por el parásito Trypanosoma cruzi. La forma de contagio más común es a través de la vinchuca, que es el vector. La transmisión perinatal es la forma de contagio que actualmente más está creciendo, ya representa el 40% de los casos.

