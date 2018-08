Tragedia de la Rocca: liberaron el predio

Todavía la causa no se elevó a juicio, pero diversas fuentes confirmaron que la firma propietaria del terreno ya puede disponer del lugar donde en noviembre de 2016 fallecieron tres obreros bajo la losa que estaba en construcción. El 8 de noviembre de 2016, cerca de las 15:30, en la avenida Rocca se escuchó un singular y sorpresivo estruendo: se había caído el encofrado de la losa de una futura galería comercial que se estaba rellenando desde la mañana temprano. Así, aplastados por maderas, hierros y cemento fresco, perdieron la vida Miguel Colarte (30), Alberto Chamorro (50) y Francisco Leiva (62). El caso no sólo conmovió a toda la ciudad, sino que incluso tuvo repercusiones en los medios nacionales. A casi dos años del lamentable episodio, la causa aún no fue elevado a juicio, pero diversas fuentes confirmaron a La Auténtica Defensa que, agotadas las instancias de pericias, hace aproximadamente un mes que la firma propietaria del lugar tiene el permiso para ingresar y modificar la escena del estrago que sería adjudicado a la constructora ISM S.R.L, propiedad de Eduardo Isola, Carlos Senestrari, y Ramiro Mendizábal. Como relatáramos en ediciones anteriores, la propietaria del lugar es la empresa Majetek S.A., con domicilio en CABA, en el barrio de Tribunales. Y a juzgar por los 2 terrenos que compró hace 2 años sobre Av. Rocca al 100, tendría un poder económico no menor. Como inmobiliaria y financiera, una de sus actividades sería la de comprar locales y reformarlos, para luego alquilarlos. Tanto sería así que, según trascendidos, el local que se estaba construyendo en Av. Rocca sería apenas 1 de una cadena de al menos 40 inmuebles comerciales en diferentes puntos de CABA y el conourbano. Así las cosas, Majetek S.A. tendrá que esperar un tiempo más para disponer de su propiedad. Al menos hasta tanto finalicen los trabajos de embellecimiento de la Rocca que se están llevando a cabo exactamente sobre esa cuadra en estos días y que, a pesar de la impensada dilación del proyecto, revalorizarán el inmueble donde se había comenzado a construir una galería y, según versiones, incluía una franquicia de la cadena Starbucks.

Todo sucedió el 8 de noviembre de 2016 por la tarde.





8 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR LA TARDE. LAS LÍNEAS PUNTEADAS SEÑALAN CÓMO QUEDARON LAS COLUMNAS QUE ESTABAN SIENDO RELLENADAS DE CEMENTO JUNTO CON LA LOSA. EL CUADRILÁTERO SOBRE EL SUELO, ES EL LUGAR APROXIMADO DONDE ENCONTRARON LOS TRES CUERPOS.

EN DIRECTO en #Periscope: #Ahora accidente avenida Rocca #urgente https://t.co/TTkaUFcLVp — Tincho Fournier (@tinchofournier) 8 de noviembre de 2016

Tragedia de la Rocca: liberaron el predio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: