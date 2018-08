P U B L I C



El atleta del Campana Boat Club viajó ayer rumbo a República Checa, para representar a Argentina en la edición 2018 de los World Rowing Junior Championships. Con él viajaron los otros dos representantes argentinos a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Felipe Modarelli, el remero del Campana Boat Club que con sólo 17 años ya tiene un impresionante currículum deportivo tanto a nivel nacional como internacional, será uno de los tres representantes argentinos por remo en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, el objetivo que tuvo en mente, corazón y alma durante cuatro durísimos años de evaluaciones y entrenamientos. Pero antes de la cita olímpica tiene una igual o más importante: el Campeonato Mundial de Remo Junior de Racice, República Checa. Será su segundo Mundial Junior consecutivo, ya que el año pasado corrió en Trakai, Lituania, en la prueba de cuatro remos largos sin timonel junto a Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas), Joaquín Riveros (Club San Fernando) y Tobías Olay (Club Canottieri Italiani de Tigre), con quienes finalizó 15º sobre 21 embarcaciones. En esta oportunidad, Modarelli correrá en dos sin timonel, la modalidad en la que viene entrenando y compitiendo con grandes performances y resultados en los últimos tiempos. Y lo hará con el mendocino Tomás "Tucu" Herrera, su compañero de bote en el pasado campeonato sudamericano ganado, y quien también lo será en la regata olímpica en Puerto Madero en octubre. Además del par masculino se producirá también la segunda participación de María Sol Ordas en un campeonato del mundo. Se trata de un caso extraño, porque la oriunda de San Nicolás corrió su hasta ahora primer y único mundial con sólo 14 años, y luego, inexplicablemente, no fue parte del Equipo Argentino ni en 2016 ni en 2017. La delegación nacional la completarán los entrenadores Martín Cambareri (Director Técnico Nacional a cargo del proyecto "Buenos Aires 2018") y Eduardo López. En esta oportunidad, todo parece indicar que las dos embarcaciones argentinas van a ir en búsqueda de dar seria pelea y ya no de adquirir experiencia como en sus primeras participaciones. Si bien el Cuerpo Técnico Nacional prefiere no hablar de "objetivos" en cuanto a resultados, los rendimientos de Modarelli, Herrera y Ordas invitan a ilusionarse, como mínimo, con una final "B" (entre los 12 mejores del mundo) y, por qué no, con correr la gran final por las medallas y el título. La última vez que un bote argentino se colgó una medalla en un Campeonato Mundial Junior fue en 1998 en Linz-Ottensheim, Austria, y fue el dos remos largos con timonel tripulado por el campanense Juan Cruz Fernández y por los tigrenses Fernando Loglen y Patricio Mouche, ambos del Club Canottieri. El Equipo Argentino se alojará en Praga y viajará desde allí hacia a Racice para entrenar y competir. Racice es una pequeñísima villa situada a 41 kilómetros de la capital checa, con una población estable que apenas supera las 300 personas. En este lugar se realizó el Campeonato Mundial Absoluto de 1993 en el que el campanense Sergio Fernández fue finalista (6º puesto) en single. Y ya está pautado que se realice allí el de 2022. La pista de competencias de Racice fue construida en 1986 sobre lo que anteriormente era una arenera. Tiene una extensión total de 2.350 metros, y el ancho del canal principal es de 130 metros. Estará preparada con el sistema de boyado albano con un total de ocho andariveles. Aparte de las canchas de competencia, cuenta con una "de regreso" de unos treinta metros de ancho. El complejo de remo y canotaje de Racice consta de un total de 73 hectáreas, y está rodeado por 5 kilómetros de carreteras. El mismo incluye torres para umpires (árbitros), guardería de botes, hotel, oficinas administrativas, estacionamiento, vestuarios, y una capacidad para albergar a 5.000 espectadores.

FELIPE Y TOMAS HERRERA COMPARTIRÁN BOTE EN ESTA EDICIÓN DE LOS WORLD ROWING JUNIOR CHAMPIONSHIPS.





TOMÁS HERRERA, MARÍA SOL ORDAS Y FELIPE MODARELLI, LOS TRES REPRESENTANTES ARGENTINOS EN ESTE MUNDIAL JUNIOR QUE SE REALIZA EN REPÚBLICA CHECA.



Remo:

Felipe Modarelli correrá su segundo Campeonato Mundial consecutivo

