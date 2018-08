Se trata del volante ofensivo Cristian Álvarez, de 25 años, quien debutó en Boca Juniors y llega desde el fútbol colombiano. "Las llegadas de Mariano Miño y Cristian Álvarez nos van a permitir tener un equipo más competitivo". Tras la derrota frente a River en Formosa, Felipe De la Riva confirmaba que las negociaciones que llevaba adelante Villa Dálmine para incorporar otro volante ofensivo estaban muy cerca de cerrarse. Miño (ex Boca Unidos, Sud América de Uruguay y Toronto FC) ya había sido anunciado oficialmente y viajó con la delegación a Formosa, mientras que "Jopito" Álvarez era un nombre que había trascendido, pero por el que todavía no existía una confirmación definitiva. Hasta ayer, que el jugador se hizo presente en Mitre y Puccini para firmar su vínculo con el club de nuestra ciudad y convertirse así en una nueva incorporación para el Violeta. Nacido el 28 de septiembre de 1992 en Trenque Lauquén, Álvarez debutó en la Primera de Boca Juniors en el año 2012 de la mano de Julio César Falcioni. Sin grandes oportunidades en el Xeneize, pasó a All Boys y luego siguió su carrera en dos clubes de Chile: Antofagasta y Palestino. Pero su mejor versión se vio en Deportivo Cucuta, en la segunda división de Colombia, donde en el año 2017 marcó 10 goles en 34 partidos. Y a comienzos de este 2018 le agregó otros dos tantos a su cuenta en otros cuatro encuentros. Así llamó la atención de América de Cali, que en mayo pasado se hizo de su ficha, pero no lo incorporó finalmente a su institución por la cantidad de extranjeros con la que contaba. Así, llega cedido al Violeta, donde Felipe De la Riva lo espera con los brazos abiertos para potenciar el juego de tres cuartos de cancha en adelante. En ese sentido, tras la derrota en Formosa, el entrenador también deslizó que Villa Dálmine podría sumar a su vez a un delantero juvenil de Rosario Central. REFUERZO 14. "Jopito" Álvarez se transformó en la decimocuarta incorporación del Violeta para esta temporada. Anteriormente habían llegado los arqueros Juan Ignacio Dobboletta y Juan Pablo Lungarzo; los defensores Agustín Bellone, Nicolás Sansotre y Juan Ignacio Alvacete; los volantes Matías Ballini, Renzo Spinaci, David Gallardo, Emanuel Molina, Nahuel Yaqué y Mariano Miño; y los delanteros Martín Comachi y Marcelo Estigarribia. En tanto, respecto a la temporada pasada, siguen: José Castellano, Federico Acosta, Cristian González, Marcos Martinich, Fernando Alarcón, Marcelo Tinari, Leonardo Cisnero, Federico Recalde, Federico Jourdan, Franco Costantino, Claudio López y Francisco Nouet, al tiempo que fueron promocionados los juveniles Alfredo Dinelli y Gastón Martiré.



EN SU ÚLTIMA EXPERIENCIA EN DEPORTIVO CUCUTA DE COLOMBIA, ALVAREZ MARCÓ 12 GOLES EN 38 PARTIDOS. SU DEBUT EN PRIMERA FUE EN BOCA JUNIORS. EL FIXTURE DEL PRÓXIMO TORNEO SE SORTEARÁ EL LUNES La temporada se pondrá en marcha el 25 de agosto. Será la cuarta consecutiva de Villa Dálmine en la categoría. En las últimas horas se confirmó que la próxima temporada de la Primera B Nacional comenzará el 25 de agosto (y no el 18 como estaba pautado inicialmente) y que el sorteo del fixture del campeonato también se postergó una semana. Por ello no se realizó ayer y sí se hará el próximo lunes, siempre en la sede de la calle Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para esta temporada, la Primera B Nacional volverá a contar con 25 equipos y nuevamente se jugará un campeonato a una sola rueda, aunque esta vez sin descensos (la campaña pasada fueron seis). En tanto, habrá dos ascensos, que quedarán para el campeón y para el ganador del Reducido que disputarán aquellos equipos ubicados entre el 2º y el 9º lugar al final del torneo. Para Villa Dálmine será su cuarta temporada consecutiva en la segunda categoría del fútbol argentino, después del ascenso conseguido en diciembre de 2014 en aquella recordada final frente a Tristán Suárez. Al igual que el Violeta, respecto a la pasada campaña, continuarán: Sarmiento de Junín, Atlético Rafaela, Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy, Mitre de Santiago del Estero, Los Andes, Independiente Rivadavia de Mendoza, Santamarina de Tandil, Ferro Carril Oeste, Nueva Chicago, Brown de Adrogué, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Almagro, Instituto de Córdoba, Agropecuario de Carlos Casares y Quilmes. Mientras que se suman los ascendidos Platense, Defensores de Belgrano, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia de Mendoza y también los descendidos Arsenal de Sarandí, Temperley, Olimpo de Bahía Blanca y Chacarita Juniors. De estos 25 equipos, 14 están afiliados directamente a AFA, mientras que 11 de manera indirecta. La aclaración es teniendo en cuenta lo que se planifica para la temporada 2019/20, cuando la B Nacional se dividiría en Zona Metropolitana e Interior.

El fixture del próximo torneo se sorteará el lunes



Primera B Nacional:

Villa Dálmine cerró un nuevo refuerzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: