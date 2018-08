Las pérdidas dentro del galpón fueron totales, aunque por fortuna no se registraron heridos. Un taller ubicado en Colectora Norte y Rawson ardió en llamas durante la madrugada de este martes, aunque por fortuna no se registraron heridos. El hecho sucedió alrededor de las 2 de la mañana y demandó el despligue de las unidades 37, 36 y 48 de Bomberos Voluntarios de Campana, cuyo personal sofocó el incendió que ocasionó pérdidas totales. Es que pese al esfuerzo bomberil, dentró del taller se quemaron una pala mecánica, una camioneta, una moto FZ, un motor fuera de borda, generador, máquinas de soldar y varias herramientas eléctricas. El accionar de las fuerzas de emergencia -también se sumó el Comando Patrulla a través de su móvil de zona 3- se extendieron por casi 3 horas. Además, se hizo presente en el lugar del siniestro un equipo de EDEN para asegurar el corte del suministro eléctrico. Según trascendió, el dueño del taller -que lo utilizaba para su empresa de construcción - manifestó no tener seguro para poder recuperar lo perdido.

#Dato incendio de taller, a las 2, Colectora Norte y Rawson, pérdidas totales, una pala mecánica, camioneta Curier, moto FZ, motor fuera de borda, generador, máquinas de soldar y herramientas eléctricas, Bomberos trabajaron durante más de 3 horas móviles 36 y 48, Comando zona 3 pic.twitter.com/ir8ZEOK2TJ — (@dantrila) 31 de julio de 2018

Incendio devora taller

