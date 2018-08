Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

NI, NI, NI…

"Así estamos con la camioneta que usamos para salir a trabajar. Varados. Esto ya no puede ser así. Necesitamos que alguien nos escuche. No podemos salir de nuestras casas. Somos del barrio olvidado. No tenemos los servicios básicos, ni agua corriente, ni gas natural", escriben dos vecinos del barrio Los Pioneros a nuestra redacción.

SALTANDO CHARCOS

"Les envío dos fotos de la Ruta 4. Una del lugar donde se encuentra emplazado un refugio en la entrada con Panamericana. Y del pozo frente a la escuela. Se hacen grandes lagunas cuando llueve lo que dificulta subir y bajar del colectivo", cuenta Cristina, quien es docente.

#QuejaVecinal rotura de caños y pérdida de agua potable en calle Gavazzi 713 y 720. Empalmes viejos que se aflojan y dejan a los vecinos sin agua pic.twitter.com/5WFP8o3lbE — Daniel Trila (@dantrila) 28 de julio de 2018

#Dato trabajadores de ABSA repararon las pérdidas de agua potable de las dos conexiones rotas en Gavazzi 713 y 720 en barrio 9 de Julio pic.twitter.com/cUynue3w65 — Daniel Trila (@dantrila) 1 de agosto de 2018