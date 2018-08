Tras las vacaciones de invierno, recién hoy se normalizarían las clases

Finalizaron los dos días de paro nacional de CTERA, a los que se sumó SUTEBA, el principal gremio docente de la provincia, al que la Provincia quiere multar por ello. El paro de 48 horas lanzado por CTERA finalizó ayer con una alta adhesión tanto en la provincia como en Capital Federal, según informaron desde los gremios docentes. Después de las vacaciones de invierno, recién este miércoles se normalizarán las clases, aunque el conflicto con Nación y con provincia depara nuevos capítulos. La CTERA dispuso un paro de 48 horas con la vuelta a las aulas en reclamo de la reinstauración de la paritaria nacional docente eliminada por el Gobierno de Mauricio Macri en 2017 y otras reinvindicaciones laborales. En la provincia de Buenos Aires adhirió sólo el gremio SUTEBA, que conduce Roberto Baradel, al cual la gestión María Eugenia Vidal ya le advirtió con la posibilidad de un multa multimillonaria. La falta de un acuerdo salarial, postergado desde los primeros meses del año, fue el pedido central, aunque también se sumó el recorte en la educación técnica, horas de arte, inglés y educación física, y la reforma de los Equipos de Orientación Escolar. La decisión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de aplicar una multa millonaria de entre $350 millones y $700 millones contra Suteba por haber realizado una huelga a pesar del dictado de una conciliación obligatoria, provocó la respuesta inmediata de Baradel, quien calificó la medida que planea el gobierno bonaerense como "un apriete, una extorsión". "Nos quieren amordazar, que no salgamos a reclamar, que no pongamos blanco sobre negro la situación en la provincia. Quieren llevar adelante un ajuste que intenta bajarnos el salario", manifestó. "Esto lo hacen las dictaduras y gobiernos autoritarios", agregó afirmó Baradel en diálogo con Radio Cooperativa. "El ministerio de Trabajo está analizando qué sanciones le puede poner. Hay una ley que regula las infracciones laborales", había expresado este lunes el director general de Escuelas, Gabriel Sánchez. Y recalcó: "No vemos el sentido de este paro y de negarse a seguir dialogando". Miles de docentes se movilizaron este martes hasta la sede del Ministerio de Educación en Capital Federal. En nuestra ciudad, el lunes hubo una marcha de antorchas por el centro, que contó asimismo con el acompañamiento de padres y alumnos, los otros gran interesados en que el conflicto se resuelva.

