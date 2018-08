Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 01/ago/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 01/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

CIUDAD PREINCAICA: Antropólogos bolivianos hallaron lo que parece ser una ciudadela subterránea.- INFLACIÓN; HACIA EL 30%: El presidente Macri afirmó que la inflación de este año terminará en 30%.- AUMENTARÍA LA NAFTA: Las empresas petroleras aplicarían un incremento de entre 5% y 8%.- SUBEN LAS PREPAGAS: aumentarán desde hoy un 7,5%.- PRIMERA CAÍDA MENSUAL: La moneda norteamericana cerró ayer a $28,05 y perdió 5,4% en este mes de julio.- PIDEN PARAR A FLYBONDI: El fiscal federal Jorge Di Lello pidió la suspensión de la empresa.- INFLACIÓN: HACIA EL 30% El presidente Mauricio Macri afirmó este martes que la inflación de este año terminará en "un 30 por ciento" y apuntó contra "los vivos" que se abusan de los precios. En ese sentido, el jefe de Estado les pidió a las personas que "se cuiden, miren y comparen" antes de efectuar compras. "Este año terminaremos con una inflación de alrededor del 30 por ciento, lamentablemente producto de este tormentón, y el aumento del dólar", afirmó Macri. AUMENTARÍA LA NAFTA Las empresas petroleras que abastecen el mercado argentino de combustibles aplicarían esta semana un nuevo incremento de precios de entre 5% y 8%. Según se explicó, los precios de las naftas y gasoil quedaron desfasados por el fuerte aumento en el valor del dólar y también el barril de crudo a nivel internacional. El petróleo subió el lunes apoyado por un retroceso del dólar e interrogantes sobre el efecto de las sanciones de Estados Unidos a Irán. SUBEN LAS PREPAGAS El servicio de medicina prepaga aumentará desde hoy miércoles un 7,5%, en la que será la tercera suba del año, según lo dispuesto por el Gobierno. La nueva suba fue autorizada a fines de junio último por el Ministerio de Salud, quien en ese momento aclaró que la Superintendencia de Servicios de Salud "evaluó la caracterización del sector de las Empresas de Medicina Prepaga y revisó el incremento de costos del sector". PRIMERA CAÍDA MENSUAL Por primera vez en el año, el compartimiento mensual de la cotización del dólar fue negativo. La moneda norteamericana cerró ayer a $28,05 y perdió 5,4% en este mes de julio. Esto, no obstante, no alcanza para contrarrestar la suba acumulada de casi el 47% en el año. La baja mensual se produjo como resultado de una serie de medidas que implementó el Gobierno para desalentar la disparada que había terminado junio en su récord histórico de $29,66. Entre esas medidas se incluyen la suba de encajes dispuesta por el BCRA, la subasta diaria de u$s 100 millones que se mantuvo durante todo el mes y el anuncio de licitaciones de instrumentos en pesos ofreciendo altas tasas de interés. PIDEN PARAR A FLYBONDI El fiscal federal Jorge Di Lello pidió la suspensión de la empresa Flybondi para operar así como de la terminal aérea El Palomar hasta tanto se garantice la seguridad de dicho transporte. El pedido fue presentado ante el juez federal Sergio Torres y es hasta que se realicen las pericias técnicas que acrediten las condiciones de seguridad del funcionamiento de la empresa. En su dictamen, Di Lello acompañó una serie de irregularidades tanto de la operatividad en la terminal de El Palomar, así como en el funcionamiento y mantenimiento de las aeronaves de Flybondi. CIUDAD PREINCAICA Antropólogos bolivianos hallaron lo que parece ser una ciudadela subterránea fuera del perímetro del centro ceremonial preincaico de Tiwanaku, Patrimonio Cultural de la Humanidad, con una extensión tal que su excavación demoraría al menos 50 años, informó el Ministerio de Culturas. "Con los nuevos datos obtenidos con la ayuda de tecnología, consistente en cámaras de precisión que sacaron fotografías desde el aire y de rayo infrarroja, se halló una ciudadela prehispánica fuera del perímetro arqueológico, donde se detectó que existe una plaza subterránea y hasta dos plataformas de lo que se considera una pirámide", informó AFP.



