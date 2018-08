La ruda hoy es la protagonista

Es 1º de agosto, Día de la Pachamama. La tradición indica tomar caña con ruda o simplemente una infusión de sus hojas para sortear los males del invierno. "Julio los prepara y agosto se los lleva", dice el refrán. Propiedades medicinales. Agosto llega con la celebración de la Pachamama (Madre Tierra, en los idiomas Quechua y Aimara) la más popular de las creencias de los pueblos originarios de América Latina. Para rendirle honor a la "Pacha", existe un rito que se repite durante los festejos cada 1ero. de agosto que en la práctica busca espantar los males del invierno y conservar la buena salud: tomar caña con ruda. Se dice que el rito proviene de los guaraníes, quienes utilizaban la ruda para la medicina, especialmente contra los parásitos, y malestares estomacales. Pero más allá de sus propiedades medicinales, con el paso del tiempo la ingesta del brebaje se convirtió en una suerte de conjuro contra las energías negativas, malas ondas, la envidia ajena y la mala suerte. Tres tragos de caña con ruda al empezar el día "espantan todos los males del invierno", incluidas las enfermedades que suelen aparecer en estas épocas. Antiguamente, los guaraníes entendían que era en agosto cuando se producía la mayor cantidad de muertes asociadas al frío y las lluvias. "Julio los prepara y agosto se los lleva", dice un conocido refrán local. Al ser la Pachamama la más popular de las deidades del ámbito incaico, por ejemplo, hoy en la provincia de Jujuy es feriado. Durante la celebración de su día, las personas reunidas alrededor de un pozo deben arrojar a la tierra hojas de coca, cigarrillos encendidos y alcohol de maíz, para pedirle favores, efectuar promesas y agradecer los frutos recibidos durante el año que pasó. Es una manera de simbólica de alimentar a la tierra, quien nos alimentará a nosotros, sus hijos, durante todo el año. UN TE CURATIVO Pero al margen del ritual que hoy toca, existe una costumbre del Noroeste que es recomendable adoptar: el consumo frecuente de té de ruda. Algunos le atribuyen propiedades mágicas tales como traer suerte y alejar los maleficios. Pero lo cierto es que así como para los ingleses consumir una manzana al día mantiene alejado al médico ("An apple a day keeps the doctor away"), un té de ruda saca las enfermedades, relaja el organismo, y da tranquilidad y bienestar. Es una infusión que se reparte a la familia en ayuno, y no es casual que se elija tomar té de ruda en este mes. Los habitantes del Noroeste argentino lo consideran una fecha "maléfica", y padecen las consecuencias climatológicas de esta época del año a causa de cambios climáticos bruscos y por la acción del viento Zonda que afectan directamente la salud. Sólo se deben colocar en una taza tres hojitas de ruda (macho o hembra) y agregarle agua hirviendo. Si la infusión es serenada, es decir, que estuvo en reposo toda la noche, mejor. Amarguísimo, el té de ruda hay que beberlo sin azúcar ni aditivos y al amanecer. PROPIEDADES Esta hierba se ha usado en la medicina tradicional desde hace siglos. Es bueno saber que consumir ruda en grandes cantidades puede ser tóxico, así como también si se ingiere su aceite (el cual solo está indicado para tratamientos externos). Se puede preparar un té de ruda usando como mucho 12 hojas de la planta por cada litro de agua. Hervir y deja reposar al menos durante 10 minutos, colar y beber hasta dos tazas por día. Algunas de las propiedades de la ruda son: - Tonifica las arterias, protege los vasos capilares y refuerza sus paredes, trata varices, edemas y otros problemas circulatorios, además de evitar hemorragias internas. - Evita la pesadez estomacal y el ardor de estómago, reduce los gases y la indigestión, estimula la función biliar y se aconseja consumir después de comer cuando la ingesta ha sido copiosa. - Sirve para tratar cólicos, diarreas y espasmos estomacales. - Favorece la menstruación, al aumentar la circulación sanguínea en el útero. - Se emplea para reducir los síntomas del estrés, la ansiedad, el nerviosismo y el insomnio, debido a sus efectos sedantes. - Calma el dolor cuando hay golpes o distensiones, reduce la inflamación en las enfermedades reumáticas o la artritis. - Permite adelgazar porque reduce la retención de líquidos, y estimula la liberación de ácidos grasos y de tejido adiposo.

HOY ES EL DIA DE LA PACHAMAMA. UNA OPORTUNIDAD PARA COMENZAR A INCORPORAR EL TE DE RUDA A NUESTRA DIETA.



La ruda hoy es la protagonista

