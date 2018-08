Un robo que duele doble

A una entrenadora de las divisiones inferiores del CCC le robaron pertenencias de su auto y también le llevaron un bolso con las flamantes camisetas de sus jugadoras.

Marianela Reinatti, una de las entrenadoras de las divisiones inferiores del Club Ciudad de Campana, fue víctima de un robo en el que los delincuentes, probablemente sin saberlo siquiera, se llevaron también 30 camisetas que utilizas las chicas que juegan en las categorías formativas del CCC.

Ocurrió en Escobar, en horas de la madrugada, cuando malvivientes le rompieron la luneta de su auto en la puerta de su casa y además de robarle pertenencias, también se llevaron un botiquín y un bolso con 30 camisetas que sus jugadoras habían estrenado menos de 24 horas antes, en la jornada que las chicas Tricolores habían disputado como visitantes frente a Pedro Echagüe (el CCC se impuso en Sub 15 y Sub 17 y cayó en Sub 13, Sub 19 y Sub 21) en el reinicio de la competencia de la Federación Metropolitana de Vóley.

"Ni idea tienen estos súper ladrones de lo que se llevaron y lo más probable es que las tiren por algún lado. Entonces por favor les pido compartan mi publicación y estén atentos si las ven tiradas por algún lado", escribió Marianela en su Facebook, mostrando además una imagen de cómo quedó su auto y otra del modelo de camisetas robadas.