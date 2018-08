Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 01/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 01/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BASQUET; MUNDIAL FEMENINO U17: La Selección Argentina de Básquet Sub 17 terminó en la 13ª posición el Mundial de la categoría.- JUEGA BOCA: en su primer partido oficial de la temporada enfrenta a Alvarado de Mar del Plata por la primera ronda de la Copa Argentina.- LANÚS PASÓ A 16VOS: Aunque sufrió más de lo esperado, Lanús avanzó a la segunda fase de la Copa Argentina.- JUEGA BANFIELD: recibirá a Boston River de Uruguay en segunda fase de la Copa Sudamericana.- LEONAS, POR LAS SEMIS: El Seleccionado Argentino Femenino de Hóckey sobre Césped enfrentará hoy a Australia.- DELPO, EN LOS CABOS: Juan Martín Del Potro comenzará en segunda ronda su participación en el ATP 250.- BÁSQUET; SUDAMERICANO U21: Comenzó en Salta y en su debut, Argentina derrotó a Perú.- JUEGA BOCA Desde las 19.10, Boca Juniors jugará hoy su primer partido oficial de la temporada cuando enfrente a Alvarado de Mar del Plata por la primera ronda de la Copa Argentina. El encuentro será arbitrado por Darío Herrera y se disputará en el estadio de Lanús, donde Guillermo Barros Schelotto presentaría la siguiente formación: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Edwin Cardona; Mauro Zárate, Cristian Pavón y Ramón Ábila. Anoche, al cierre de esta edición se enfrentaban Talleres de Córdoba y Midland (donde juega el campanense Germán Águila) en cancha de Colón de Santa Fe por los 32vos de Final. LANÚS PASÓ A 16VOS Aunque sufrió más de lo esperado, Lanús avanzó a la segunda fase de la Copa Argentina tras derrotar 4-2 en los penales a Douglas Haig de Pergamino en cancha de Defensa y Justicia. El Granate comenzó ganando 1-0 con tanto de Joel Martínez a los 12 minutos, pero el Fogonero lo igualó en el complemento (gol de Cristian Duma a los 33m) y forzó la definición desde los doce pasos, donde no pudo dar el sorpresa. Ahora, en ronda de 16vos de Final, Lanús se medirá con Atlético Rafaela, que ya había eliminado a Defensores de Belgrano por 4-1. JUEGA BANFIELD Esta noche, Banfield recibirá a Boston River de Uruguay en el partido revancha de la serie de segunda fase de la Copa Sudamericana. El Taladro está obligado a ganar para remontar la derrota 1-0 sufrida en el encuentro de ida en Montevideo. El cotejo comienza a las 21.45 horas. LEONAS, POR LAS SEMIS El Seleccionado Argentino Femenino de Hóckey sobre Césped enfrentará hoy a Australia por el pase a las semifinales del Mundial que se está disputando en Londres. Luego de vencer a Nueva Zelanda por 2-0 en el repechaje de Octavos de Final el pasado lunes, Las Leonas se presentarán hoy desde las 16.15 horas con transmisión de ESPN. DELPO, EN LOS CABOS Juan Martín Del Potro comenzará en segunda ronda su participación en el ATP 250 de Los Cabos frente al ganador del duelo de primera vuelta entre el salvadoreño Marcelo Arévalo y el estadounidense Marcos Girón. El tenista tandilense tiene esta semana la posibilidad de saltar al tercer lugar del ranking mundial si es que el alemán Alexander Zverev (actual Nº 3 del mundo) no alcanza la final del ATP 500 que se disputa en Washington. BÁSQUET: SUDAMERICANO U21 Comenzó en Salta el Torneo Sudamericano Sub 21 y en su debut, Argentina no tuvo inconvenientes para derrotar a Perú por 87 a 54. Leonardo Lema (17 puntos) y Máximo Fjellerup (15) fueron los goleadores del equipo dirigido por Silvio Santander que en la segunda fecha enfrentará a Chile. BASQUET: MUNDIAL FEMENINO U17 La Selección Argentina de Básquet Sub 17 terminó en la 13ª posición el Mundial de la categoría que se desarrolló en Bielorrusia luego de vencer 51-47 a Colombia. Anteriormente, las chicas albicelestes también habían vencido a España, Nueva Zelanda y Bielorrusia, mientras que habían sido derrotadas por Hungría, Letonia y Mali.



