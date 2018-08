Caso Valentina: el fiscal pidió la preventiva para los tres detenidos

Mientras espera los resultados de las pericias, solicitó la medida. "Si la prueba pericial complementaria afirma que el fallecimiento ocurrió por un exceso de sustancias narcóticas, no voy a dudar en imputar la causa de homicidio", aseguró Ferreirós. "De momento, la imputación que se les efectúa (a Héctor Maldonado, Sergio López y Darío "Chapu" González) es solamente por una contravención a la Ley de drogas, la 23737, únicamente. Eso no significa que se descarten otras hipótesis que van a estar determinadas con los informes periciales de contenido científico", señaló el fiscal días atrás a La Auténtica Defensa, sobre el caso de la muerte de Valentina Urbano (16), quien fuera abandonada sin vida por Maldonado y López en la guardia del Hospital San José. Ayer, Ferreirós confirmó a este medio que pidió la prisión preventiva de los tres detenidos. "Cursé el escrito a la Jueza de Garantías Graciela Cione, por los tiempos procesales: se me vence el mes y pueden quedar en libertad mientras aguardamos los resultados de las pericias", explicó el titular de la UFI 2. Los resultados de la pericia toxicológica del cuerpo llegará el próximo 14, mientras que la inspección telefónica esta semana. Se sospecha que al menos dos de los tres adultos detenidos le suministraron alcohol y drogas a Valentina Urbano (16), y que su muerte fue fruto de una descompensación por sobredosis. Ferreirós y sus ayudantes Claudio Audjián y Nadia Manoiless, pudieron empezar reconstruir las últimas horas de Valentina a partir del testimonio de otra menor que acompañó durante la madrugada del martes 3 de julio. Ferreirós recordó que la testigo "refiere que los cinco protagonistas estaban en el barrio Albizola" y que "cerca de las 2:30 AM (las adolescentes) se vuelven para el barrio Villanueva, cada una a su casa". Sin embargo, más tarde "a Valentina la pasan a buscar dos de los sujetos con los que habían estado antes, y se van hacia el domicilio de uno de ellos". Como parte de la investigación, confirmó que tanto en el departamento de la calle Salk donde Valentina se habría descompensado, y en la quinta en el barrio Albizola en la que estuvieron más temprano las dos chicas pertenece a Maldonado; y en ambos allanamientos se encontraron restos de alcohol y drogas. Incluso, entre las pertenencias de Valentina se encontró un sobre con 4 gramos de cocaína. "Si la prueba pericial complementaria de la autopsia afirma que el fallecimiento ocurrió por un exceso de sustancias narcóticas, no voy a dudar en imputar la causa de homicidio", aseguró el Fiscal.

Darío "Chapu" González, el tercer imputado en el caso, se presentó a declarar espontáneamente y quedó detenido. Dijo haber estado “no más de 5 minutos" con Valentina y su amiga esa madrugada.



Caso Valentina: el fiscal pidió la preventiva para los tres detenidos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: