Entre ellos se encuentra Roberto Baratta -ex mano derecha de Julio De Vido- y los empresarios Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), y Javier Sánchez Caballero (IECSA). Dicen que habrá otras 6 detenciones y 18 indagatorias, que incluyen a la ex presidenta Cristina Kirchner. Ayer tomaron estado público las investigaciones que venía realizando el fiscal Carlos Stornelli, a partir de la investigación del periodista de La Nación, Diego Cabot, quién recibió los manuscritos en enero último y que le tomó varios meses desentrañar la red de coimas. Los 36 investigados integran una asociación ilícita que durante la anterior gestión habrían conformado un circuito de sobornos que podrían superar los 160 millones de dólaresLa causa inició cuando el periodista Diego Cabot, de La Nación, aportó ante Stornelli una planilla excel con el entrecruzamiento de datos a partir del análisis del material oricinal, y finalmente -a pedido del juez- entregó la copia de los ocho cuadernos. En esas páginas Oscar Centeno, el chofer que hacía los recorridos, anotó direcciones, nombres, montos e incluso descripciones físicas de las personas que pasaban por los asientos de su auto. También adjuntó facturas de las compras, incluyendo la de bolsos que se utilizaron para transportar el dinero. Durante diez años, Centeno anotó en 8 cuadernos el detalle de los nombres y cifras en torno a las coimas. En la justicia chequearon las anotaciones y ordenaron hacer cruces de llamados entre teléfonos que usaban los empresarios y los ex funcionarios de Planificación Federal. Todo coincidía con lo redactado por el remisero. Así, hasta el momento Son 12 los políticos y empresarios presos por el caso de los cuadernos del chófer. Se detuvo a Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), a Javier Sánchez Caballero (IECSA), y tienen pedido de detención Carlos Wagner (Esuco) que al cierre de la edición negociaba para entregarse este jueves, Juan Carlos Goycochea (ex Isolux), Francisco Valenti (Pescarmona), Oscar Thomas (ente binacional de Yacyretá). A todos se los acusa de ser parte de una red que recolectaba bolsos de dinero por la Ciudad a modo de sobornos a cambio de obras públicas. Además, se programaron las indagatorias de 18 personas 18 indagatorias sin órdenes de detención Julio De Vido está citado para el 10 de agosto, y Cristina Kirchner cerrará la ronda de declaraciones el 13 de agosto. Quienes integran esta lista, como Rudy Ulloa Igor, el ex juez Norberto Oyarbide, Oscar Parrilli y Juan Manuel Abal Medina. La lista de investigados asciende a 36 personas y todos están acusados de conformar una asociación ilícita dedicada al pago y cobro de sobornos.

Roberto Baratta, segundo en el Ministerio de Planificación de la gestión anterior sale detenido de su casa. Su chofer redactó los cuadernos.



