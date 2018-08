Incidentes durante la presentación del documental de Santiago Maldonado.- No hubo dictamen sobre el Aborto en el Senado.- Nace el "FBI" de la Argentina con oficiales de la federal.- Camioneros amenaza con un paro nacional.- Subió la canasta basica de alimentos y acumula un 18%.- Cae 17% la venta de autos en julio.- La recaudación tributaria creció un 23,8.- NO HUBO DICTAMEN SOBRE EL ABORTO EN EL SENADO Finalizaron las tres semanas de exposiciones a favor y en contra del proyecto de legalización del Aborto en el Senado de la Nación. Como no hubo dictamen del plenario de comisiones, el proyecto se debatirá en el recinto el próximo miércoles tal como fue aprobado en Diputados. NACE EL "FBI" DE LA ARGENTINA CON OFICIALES DE LA FEDERAL Se trata del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Les darán entrenamiento y salario extra a integrantes de la Policía Federal para convertirlos en detectives dedicados exclusivamente a la investigación de la criminalidad compleja y el narcotráfico. CAMIONEROS AMENAZA CON UN PARO NACIONAL El secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, no descartó este miércoles un paro nacional del sindicato si continúan los "ataques" que, según dijo, el Gobierno nacional lleva en contra de la entidad. "La organización va a acompañar todas las medidas legítimas que lleven adelante la CGT o las centrales sindicales", enfatizó Moyano. SUBIÓ LA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS Y ACUMULA UN 18% La canasta básica de alimentos aumentó 3,84% durante julio y acumuló de ese modo una suba de 18% en lo que va del año, señaló ayer un informe privado. CAE 17% LA VENTA DE AUTOS EN JULIO El patentamiento de vehículos cero kilómetro cayeron 17,4% interanual en julio. Es la segunda baja consecutiva, luego del descenso de junio, también de 17%. Los segmentos más afectados en julio fueron los de vehículos comerciales, cuyas ventas minoristas cedieron un 27,3%, y los pesados, que retrocedieron 24,8%. LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CRECIÓ UN 23,8 La recaudación tributaria subió durante julio un 23, por ciento a partir de un empuje del IVA y del impuesto a los débitos en cuenta corriente. De esta manera, los recursos tributarios alcanzaron $ 293.894 millones. El incremento es el menor desde noviembre del año pasado, cuando había alcanzado una suba del 23,1%. El IVA neto tuvo un aumento del 42,4 por ciento, con una suba del 32,9% en el IVA impositivo y del 68,2% en el IVA aduanero. La industria manufacturera y, el comercio por mayor y menor fueron los que mejores resultados mostraron. En el caso del impuesto a las Ganancias también se vio un incremento del 17,7 por ciento. INCIDENTES DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL DE SANTIAGO MALDONADO La avant-premiere organizada ayer, a un año de su muerte, terminó con destrozos. Dos personas encapuchadas tiraron piedrazos que rompieron las puertas de vidrio de la entra del ND Ateneo. Coescrita por Omar Quiroga y Florencia Kirchner a partir de una investigación periodística de Juan Alonso, el film "El camino de Santiago: Desaparición y muerte de Santiago Maldonado" fue dirigida por Tristán Bauer y producida por Jorge Devoto y Osvaldo Papaleo. Horas antes, en la marcha de Plaza de Mayo, su hermano Sergio pidió la renuncia de Patricia Bullrich.



Breves: Noticias de Actualidad

