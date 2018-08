P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PREVENIR Y NO REPARAR "Hace semanas que la luz de la esquina está con la caja abierta. Sería importante que alguien venga a cerrarla antes que se arruine y haya que repararla. Gracias" Gabriela M. de Güemes al 600. DAÑO COLATERAL "Antes teníamos calles veredas y desagües. Ahora tenemos esto desde que hicieron tendido de cloacas para el barrio 104 Viviendas. Esperamos alguien se haga cargo", nos cuenta Ernesto Fabre del barrio Don Francisco, calle sin nombre, entre Bellomo y Comelli. VEREDA OCUPADA "Queda muy poco espacio para pasar... hace más de dos años esta así. Se han visto ratas, lauchas, autos viejos que no andan más. Había salido una nota hace varios meses de que los frentistas. Tengamos limpia y desocupada nuestras veredas que iban a multar a quienes no cumplían pero aún no pasa nada", escribe una vecina de Sivori esquina Balcarce.

Quejas Vecinales

