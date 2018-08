El atacante Ijiel Protti llega desde Rosario Central, mientras que el volante Lucas Cuevas lo hace desde Huracán. Así, ya son 16 las incorporaciones del Violeta para el próximo campeonato que comienza el 25 de agosto.

Ayer por la tarde, Villa Dálmine hizo oficial la incorporación de dos jugadores que ya estaban bajo su órbita. Porque el nombre del atacante Ijiel Protti había trascendido del propio Felipe De la Riva tras la derrota frente a River en Formosa por Copa Argentina, mientras que el volante Lucas Cuevas estaba entrenando con el plantel y había participado de los amistosos de pretemporada previos al duelo con el Millonario.

De esta manera, el equipo de nuestra ciudad acumula ya 16 caras nuevas para el próximo campeonato de la Primera B Nacional que estará comenzando el 25 de agosto.

PROTTI. Si el entrenador Violeta estaba preocupado por la falta de alternativas en el ataque de este nuevo Villa Dálmine, en los últimos días recibió un alivio muy grande por las llegadas de tres jugadores de diferentes características ofensivas. Primero se incorporó Mariano Miño (ex Boca Unidos, Sud América de Uruguay y Toronto FC); luego fue confirmado Cristian Álvarez (ex Boca Juniors, All Boys y Cucuta de Colombia); y ayer se confirmó el arribo del atacante Ijiel Protti, quien es cedido a préstamo por Rosario Central de la misma manera que llegaron los defensores Marcos Martinich y Fernando Alarcón.

Protti tiene 23 años y debutó en el primer equipo del Canalla en junio de 2015 de la mano de Eduardo "Chacho" Coudet. Sin embargo, sin lugar en el elenco rosarino, su carrera continuó con préstamos a Talleres de Córdoba (temporada 2016/17) y Chacarita Juniors (2017/18), aunque sin encontrar las oportunidades buscadas.

Ahora, este delantero zurdo de 1,75 metros de altura, con capacidad para moverse por todo el frente de ataque y con un amplio registro de goles tanto en las divisiones juveniles como en la Reserva de Rosario Central, llegará a Villa Dálmine y tendrá su primera experiencia en el Nacional B, donde espera encontrar el rodaje y las chances de mostrar sus virtudes.

Por su parte, De la Riva lo incorpora a un plantel que contaba con apenas cuatro delanteros definidos: los refuerzos Marcelo Estigarribia y Martín Comachi y los juveniles Francisco Nouet y Gastón Martiré.

CUEVAS. En tanto, Lucas Cuevas es un volante de 21 años que llega a Villa Dálmine desde Huracán, donde estuvo dos veces en el banco de suplentes antes de debut en Primera División en abril de 2017 en un partido frente a Estudiantes de La Plata.

Este mediocampista lleva ya dos semanas entrenando con el plantel Violeta. Incluso fue parte de los amistosos previos al partido frente a River de Copa Argentina, siempre integrando el equipo alternativo de los planteados por De la Riva. El entrenador lo piensa como una variante en el sector derecho del medio, dado que se trata de un jugador de despliegue, de características diferentes a las de Renzo Spinaci o Emanuel Molina.

NUEVO AMISTOSO. Luego de la derrota frente a River Plate en Formosa por Copa Argentina, el plantel de Villa Dálmine retomó sus entrenamientos de pretemporada con la mente puesta en el próximo campeonato de la Primera B Nacional, que estará arrancando el 25 de agosto. En ese sentido, el cuerpo técnico planificó para este sábado un amistoso frente a Almagro.