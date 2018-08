Carnicería Belén, La Banda de los Miércoles, Il Brunetto y El Barril Bar Pool clasificaron a semifinales. El Torneo de Fútbol 7 Senior que organiza el Club Ciudad de Campana ya tiene definidos a sus semifinalistas luego que se completaran los Cuartos de Final. Así, Carnicería Belén, La Banda de los Miércoles, Il Brunetto y El Barril Bar Pool clasificaron a las semifinales que se jugarán este viernes en las canchas de césped sintético de la institución Tricolor. Los resultados y goleadores de los partidos de Cuartos de Final fueron los siguientes: *Carnicería Belén 3-1 Constructora Rixiel. Goles: Leonel Bargas, Francisco Gabriel Albornoz y Miguel Herrera (CB); Hugo Mauro (CR). *La Banda de los Miércoles 1-1 Añejo Malbec. Goles: Marcelo Ellemberger (LBDLM); y Marcelo Cabral (AM). La Banda de los Miércoles avanzó a semifinales por haber terminado en mejor posición la fase regular (fue 2º). *Il Brunetto 2-0 Radio Más. Goles: Gerardo Riva y Federico Díaz (IB). *El Barril Bar Pool 1-1 Anden 938. Goles: Matías Bianchi (BBP); Cristian Monzón (AND). Barril Bar Pool avanzó a semifinales por haber terminado en mejor posición durante la fase regular. Las semifinales de esta "Copa Ameghino Servicios Senior Apertura 2018" se disputarán mañanba viernes 3 de agosto: a las 20.30 horas se enfrentarán Carnicería Belén vs El Barril Bar Pool, mientras que a las 21.45 horas lo harán La Banda de los Miércoles vs Il Brunetto. En tanto, la definición de este campeonato será el próximo lunes 6 de agosto, siempre en horario nocturno. Posteriormente, en septiembre, comenzará el Torneo Clausura de Futbol Senior del CCC. GOLEADORES: 1) Sebastián Sauan (Radio +), 11 goles; 2) Nicolás González (La Banda de los Miércoles), 8 goles; 3) Cristián Monzón (Anden 938) y Mario Velurtas (Carnicería Belén), 7 goles; 5) Federico Díaz (Il Brunetto), 6 goles.

LA BANDA DE LOS MIÉRCOLES ELIMINÓ A AÑEJO MALBEC Y AVANZÓ A SEMIFINALES, INSTANCIA EN LA QUE SE MEDIRÁ FRENTE A IL BRUNETTO.



Fútbol Senior:

Se disputaron los Cuartos de Final del Torneo del CCC

