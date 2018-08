P U B L I C



Por tercer año consecutivo, el Tricolor no pudo cruzar el umbral de las semifinales de la División de Honor. Ayer, el Xeneize se impuso 3-0 y barrió la serie. En Chiclana 209 esperaban que la tercera fuese la vencida. Pero no, no hay caso: la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana no puede alcanzar todavía su primera final en la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Sin embargo, ello no opaca otra gran campaña del Tricolor, que en cuatro años en la máxima categoría de la FMV ha logrado alcanzar los Cuartos de Final en su debut y tres veces consecutivas las semifinales. Y este año, con un presupuesto más bajo y un plantel sin tanto renombre como el de 2017. En esta oportunidad, Boca Juniors fue el verdugo del equipo dirigido por Miguel Mudir. Se impuso 3-1 en el primer juego y anoche sentenció la serie con un claro 3-0, con parciales de 25-23, 25-17 y 25-18. Lo más parejo del partido disputado anoche en el Polideportivo Gorki Grana de Morón fue el primer set, cuando Ciudad de Campana logró llegar igualado en 21 a la definición. Pero Boca no perdió su solidez y con un ataque de Lucas Ocampo como zaguero se llevó el parcial. En tanto, en los dos sets siguientes, el Xeneize supo escaparse en el marcador con las buenas tareas de Ocampo (12 puntos), Luciano Zornetta (11), Gabriel Arroyo (11) y Federico Franetovich (8), quienes impusieron su jerarquía sobre el Tricolor, que no pudo mejorar lo realizado en el primer partido a pesar del regreso de Facundo Funes. En tanto, Mauricio Viller (13 puntos) e Iván Postemsky (10) fueron los máximos anotadores de elenco de nuestra ciudad, que terminó con las manos vacías después de otra gran temporada en el máximo nivel del vóley metropolitano. Ya en la final de la División de Honor, Boca Juniors espera ahora por la definición de la otra semifinal. Anoche, al cierre de esta edición, Municipalidad de Lomas de Zamora intentaba cerrar su serie frente a Ciudad de Buenos Aires.

Voley:

Ciudad de campana volvió a perder con Boca Juniors y quedó eliminado

