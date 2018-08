Los campeonatos Clausura comenzarán este fin de semana. La Primera Damas juega el sábado frente a CEDEM de Caseros, mientras que los Varones se presentan el domingo contra Municipalidad de Lomas de Zamora. Este fin de semana comienza la segunda parte de la temporada 2018 de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) y los equipos Mayores del Campana Boat Club ya están listos para retomar la competencia oficial. Los Varones se coronaron campeones del Apertura de Sexta División y buscan repetir en el Clausura para asegurarse el ascenso a la Quinta División. Los dirigidos por Eduardo Godoy debutarán este domingo como locales frente a Municipalidad de Lomas de Zamora en el inicio de un fixture que continuará luego con los siguientes encuentros: Aux. Merlo "B" (visitante, 12 de agosto); Banfield "B" (local, 26 de agosto); Defensores de Moreno (visitante, el 2 de septiembre); Muñiz "B" (local, el 9); Temperley (local, el 23); All Boys (visitante, el 30); Universidad de Luján "C" (visitante, 14 de octubre); Instituto San Pablo Wilde (local, 28 de octubre); Bomberos de La Matanza (visitante, 4 de noviembre); y Platense "B" (visitante, 25 de noviembre). En tanto, en las fechas 8 y 12, el CBC quedará libre (los fines de semana del 7 de octubre y del 11 de noviembre). Por su parte, las Damas estarán debutando este sábado 4 de agosto en el Clausura de la Cuarta División de la FEMEBAL. Después de haber terminado en la 7ª posición del Apertura, buscarán mejorar esa performance durante la segunda parte del año. Por la primera fecha recibirá la visita de CEDEM de Caseros este sábado. Luego, volverá a ser local el sábado 11, cuando enfrente a Vélez Sarsfield "B". Así, su primera salida del semestre será por la tercera fecha, cuando viaje para enfrentar a Club Burzaco el 25 de agosto. El fixture de las dirigidas por Eduardo Godoy continuará con Municipalidad de Almirante Brown (como local, el 1º de septiembre); San Lorenzo de Almagro (visitante, el 8); Municipalidad de Escobar (visitante, el 15); General Lamadrid (local, el 22); Banfield (local, el 6 de octubre); Villa Modelo (visitante, el 20); Municipalidad de Ensenada (local, el 27); Villa Calzada (visitante, el 3 de noviembre); All Boys (local, el 10) y finalizará ante Nuestra Señora de Luján "B" (visitante, el 25 de noviembre).

LAS DAMAS DEL CBC INTENTARAN MEJORAR EL SEPTIMO PUESTO DEL APERTURA.





LOS VARONES DEL CBC CONQUISTARON EL APERTURA 2018 Y AHORA VAN POR EL CLAUSURA EN SEXTA DIVISIÓN PARA ASEGURAR EL ASCENSO DE CATEGORÍA.



Handball:

El Campana Boat Club se alista para la segunda parte de la temporada de la FEMEBAL

