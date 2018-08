El querido amigo Eduardo Gambini quien fuera guía de pesca en la laguna La Soraida en Villa Cañas Santa Fe, en el legendario pesquero "el caño" al que llegábamos por ruta 8 en el kilometro 325 y en donde nuestros hijos Agustín y Nicolas siendo dos purretes nos acompañaban a pescar pejerreyes siendo esto todo un deleite para nosotros, me ha enviado imágenes de una pesca realizada en la misma laguna La Soraida pero esta vez en el pesquero Luis Rovea, en donde Bruno Rovea tiene servicios de salidas guiadas de pesca y Mariano Piperno como encargado del pesquero administra el ingreso, alquiler de botes con y sin motor, la venta de carnadas y de artículos de pesca. En estos momentos podemos decir que esta laguna y el pesquero de Luis Rovea es una de las mejores lagunas, con ejemplares de pejerreyes muy robustos con un promedio de entre los 35 a 40 centímetros, lográndose capturas de ejemplares de mayores portes que rondan entre los 600 y 900 gramos, pudimos apreciar en imágenes que hay una buena población de pejerreyes juveniles y dependiendo como en todas las lagunas de los vientos la cuota de pesca se puede realizar en media jornada. Algunos de los equipos que se utilizan en esta laguna con buenos resultados están compuestos de reeles frontales, o rotativos del tipo huevito cargados con multifilamento, cañas telescópicas de hasta cuatro metros, en cuanto a las boyas se pueden elegir las del tipo cometa, chapetonas o redondas de colores verde limón, naranja y amarillas armadas con brazoladas entre los 10 y 25 centímetros con puntero o rematadas con una bigotera con el ultimo anzuelo en una brazolada de unos 50 a 60 centímetros. La carnada más rendidora es sin dudas la mojarra viva aunque me comenta Eduardo que el filet de dientudos o del mismo pejerrey da buen resultado. Contactos. Laguna La Soraida Pesquero Luis Rovea: Bruno Rovea Cel. 03462-15-571285, Mariano Piperno Cel. 02477-15-551425. Agradezco a mi querido amigo Eduardo Gambini por estas fotos y comentarios. En nuestro programa de TV Nº 734 de esta semana te mostramos la pesca realizada por nuestro amigo Eduardo Gambini en el pesquero de Luis Rovea laguna La Soraida de Santa Fe la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro Canal de YouTube. En nuestro programa radial con tu llamado te llevas entradas gratuitas para la feria de armas 2018 en la rural. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Eduardo Gambini con un ejemplar de pejerrey de 750 gramos en laguna Soraida Pesquero Luis Rovea.



Semanario del Pescador:

Laguna la Soraida Pesquero Luis Rovea e Invitaciones Gratuitas para la Feria de Armas en la Rural

Por Luis María Bruno

